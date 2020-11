Het mag geen geheim heten dat de meeste vrouwen niet klaarkomen van rechttoe-rechtaan penetratie. Dat geeft niet want er is gelukkig een schatkist aan andere mogelijkheden, maar toch zou het leuk zijn als een keertje wél op die manier lukt.

De kans op een orgasme tijdens (penetrerende) seks hangt natuurlijk van eindeloos veel factoren af. Je stemming, de vorm van zijn geslacht, de intensiteit en vooral: de positie. In sommige standjes voel je je een seksgodin, in andere lig je in een ongemakkelijke houding je af te vragen wat je in godsnaam aan het doen bent.

Good ol’ missionairis

Om te voorkomen dat jullie de hele kama sutra moeten uitspelen, heeft het Britse Superdrug rondvraag gedaan met de vraag: in welk standje kom je tijdens seks tot een orgasme? Het antwoord van 48% van de vrouwen is niet bepaald verrassend, maar wel heel uitvoerbaar. Namelijk: de good ol’ missionaris. Volgens de deelnemers duurt seks in dit standje het langst en is zo ook de kans op een orgasme voor vrouwen groter.

70% komt nooit klaar

Daarentegen zegt 16% van de vrouwen en 18% van de mannen dat doggy style het ‘m doet. Het onderzoek bewijst in ieder geval dat seks niet ingewikkeld hoeft te zijn. Vergeet daarbij niet dat ieder lichaam anders is. Wat werkt voor de een, doet misschien niets voor jou. Kwestie van proberen. Lukt het niet? Dan ben je in ieder geval niet alleen: bijna 70% van de vrouwen komt nooit klaar door penetratie.

Bron: Superdrug. | Beeld: iStock