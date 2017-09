Kathy: ‘Ik heb meer het gevoel dat mijn stiefvader mijn vader is’

De ouders van Kathy gingen uit elkaar toen zij drie jaar oud was. Nadat haar vader een nieuwe vriendin kreeg en zij samen twee kinderen kregen, voelde Kathy zich behoorlijk buitengesloten. Het voelt voor haar meer alsof haar stiefvader haar vader is. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Vader: ‘De periode na mijn huwelijk was heel depressief. Mijn ex-vrouw heeft mij het huis uit laten zetten door de rechter en ging er met haar nieuwe partner in wonen. Ik had niets meer. Mijn wereld was ingestort. Ik kreeg Kathy om het weekend. Noodgedwongen ben ik naar de stad verhuisd. Op zaterdag en zondag moest ik met de trein een uur reizen en weer terug om mijn dochter op te halen. Het kon ook gebeuren dat Kathy niet op het station stond, omdat zij dan had bedacht dat ze geen zin had. Dan was ik voor niets gekomen. WhatsApp bestond nog niet en telefonisch kreeg ik haar dan niet te pakken. Ik word nu nog steeds furieus als ik aan die periode terugdenk. Ik snap dat Kathy het moeilijk heeft gehad, maar zij heeft geen weet van wat ik meemaakte. Het werd mij zo verschrikkelijk moeilijk gemaakt om tijd door te brengen met Kathy. Over school of andere belangrijk dingen in haar leven ben ik nooit geïnformeerd door haar moeder. Ik moest het doen met wat Kathy vertelde en dat was op die jonge leeftijd niet veel. Een paar jaar geleden nodigde Kathy mij uit om samen wat te gaan eten. Ik was blij verrast om de uitnodiging. Leuk, dacht ik, samen met mijn dochter uiteten. Ik hoopte stilletjes dat er misschien een andere tijd zou gaan aanbreken, zodat we wat meer een relatie konden opbouwen. Tot mijn verbazing kreeg het gesprek een hele andere wending. Ze had echt een grote mond en ik dacht nog; ‘zo praat je niet tegen je vader!’, maar ik heb dit toen losgelaten. Ik weet nu ook niet zo goed meer wat ik hier mee aan moet eerlijk gezegd. Natuurlijk, ze is mijn dochter, maar blijkbaar zit ze behoorlijk onder het juk van haar moeder.’

Nooit meer was mijn vader er voor mij alleen

Kathy: ‘Ik vind het niet nodig dat mijn vader naar mijn trouwerij komt. Ik heb meer het gevoel dat mijn stiefvader mijn vader is dan mijn biologische vader, hoe hard dat ook klinkt. Dat heb heb ik hem ook verteld. Toen ik afstudeerde had hij weer een kans om te laten zien dat hij er voor mij is, maar toen was hij op vakantie met zijn vriendin. Ik was het toen echt helemaal zat. Op mijn zestiende ben ik het gesprek aangegaan met hem en heb verteld hoe alleen ik mij vroeger voelde bij zijn nieuwe gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie jaar was, omdat mijn moeder een ander had. Mijn vader had daar veel pijn van, dat weet ik nog goed. De periode na de scheiding kan ik mij ondanks dat ik nog jong was goed herinneren. Het was echt ‘wij samen’. Drie jaar later kreeg mijn vader een relatie met zijn huidige vriendin en samen kregen zij kinderen.

Mijn stiefbroer en –zus kregen ieder een eigen slaapkamer. Ik had een logeerbed op de overloop. De opa en oma van mijn broer en zus namen altijd cadeautjes mee als ze langskwamen, maar niet voor mij. Ik voelde mij niet alleen buitengesloten, het was ook daadwerkelijk zo dat ik geen onderdeel was van het gezin. Nooit meer was mijn vader er voor mij alleen. Hij hing helemaal aan zijn nieuwe vrouw. Op het moment dat ik dit onder woorden kon brengen was hij verbaasd. Hij verdedigde zichzelf alleen maar en vond dat hij en mijn stiefmoeder er alles aan hadden gedaan om mij erbij te betrekken. Waarom ziet hij niet in dat hij er als vader niet voor mij was?’

Mediator: ‘Het is heel moeilijk begrip voor elkaar op te brengen als je ieder zo gekwetst bent. Kun je het opbrengen om naar elkaars verhaal te luisteren zonder elkaar in de reden te vallen? Vaak niet. Dat vraagt heel veel van elkaar. Het zou kunnen helpen om je verhaal aan een ander te vertellen met alle ins en out. Dus ook waar je weet dat je verantwoording had kunnen nemen, want juist op die punten vergeten we vaak hoe de ander hier in zou kunnen staan. Als degene aan wie je het vertelt niet reageert, maar toelaat dat jij je hele verhaal doet, dan heb je kans dat je het ook aandurft om de mindere momenten onbewust mooier in te kleuren. Het doel is namelijk om uiteindelijk samen tot begrip te komen voor elkaar. De vader die het moeilijk had om zijn scheiding te verwerken en zich niet erkend voelde als vader en de dochter die het gevoel had niet geaccepteerd te worden door de vader. Je hebt elkaar dus veel te bieden. Alleen heeft er nu zoveel ruimte tussen gezeten dat jullie eigen verhaal de waarheid is geworden voor jezelf. Neem een mediator bij de hand en ga samen in gesprek om de verschillen die je hebt ontdekt met elkaar te delen. Grote kans dat jullie elkaar heel anders zullen benaderen en nog een fijne toekomst samen kunnen hebben. Daarvoor is het gelukkig nooit te laat.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Lees ook:

Marije verlaat haar man voor een vrouw: ‘Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren’

Partneralimentatie betalen voor je ex: ‘ik betaal niet voor zijn vakantie!’

Afgewezen door je kind: ‘De jongens hebben het bij mij niet naar hun zin’

Co-ouderschapsproblemen: ‘Mijn dochter wil minder vaak naar haar vader toe’

Vaart achter de scheiding: ‘Hij geeft mij niet de kans om afscheid te nemen’

Lucy’s vader hield de relatie met zijn nieuwe vriend verborgen: ‘Mijn vader was mijn maatje’

Als je dochter je nieuwe vriend niet accepteert: ‘Ze verwacht dat ik mijn relatie verbreek’

Beeld Shutterstock