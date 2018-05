Katja: ‘Ik heb een vibrator, maar die staat meer stof te verzamelen dan te trillen’

Elke week deelt een lezer in de rubriek ‘Poezenalbum’ de avonturen van haar geslachtsdeel.

Katja is 26 jaar oud en werkt als accountmanager. Haar relatiestatus is op dit moment vrij ingewikkeld. Ze heeft met 16 mannen het bed gedeeld waarvan ze met drie mannen een relatie had. Katja noemt haar vagina kut, punani of gewoon vagina.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Verliefd en best wel verlangend. Ik ben net terug van een tripje naar Aruba, waar ik een jaar geleden een heel leuke jongen heb leren kennen. Het was de tweede keer dat ik hem opzocht sinds we elkaar ontmoetten. Drie weken lang konden we niet van elkaar afblijven, dus het is nu weer flink afkicken.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Eerder om de twee weken, momenteel wat minder. Toen ik vorig jaar tegen ‘mijn’ Antiliaan aanliep, dacht ik dat het puur een vakantieliefde zou zijn. In het hostel waar ik met een vriendin verbleef, leerden we een groep kennen met wie we naar een feestje gingen. De jongen die in het hostel werkte, ging ook mee. Hij was me al opgevallen toen we daar aankwamen, maar ik dacht: die jongen heeft vast elke week een ander, no way dat ik me daaraan ga branden. Toch stonden we al snel te dansen. Eenmaal terug in ons hostel wilde ik naar bed, dus ik gaf iedereen een afscheidsknuffel. Toen ik voor zijn neus stond, zoende hij me. Kort maar krachtig, met zijn zachte lippen. De avond erna was het raak: na een feestje ging ik met hem terug naar het hostel, waar we een private room namen. Tijdens het dansen had ik al gevoeld dat hij goed bedeeld was, maar toch was ik aangenaam verrast toen zijn broek uit ging. We namen uitgebreid de tijd voor het voorspel, verwenden elkaar met handen, mond en tong tot we het niet meer hielden. Die nacht deden we het meerdere keren, heel gepassioneerd. Terug in Nederland bleven we contact houden. Er kwamen andere mannen voorbij, maar die bleken niet leuk genoeg om het contact met hem te verbreken. Na een paar maanden heb ik opnieuw een ticket geboekt om verder te ontdekken wat dit nou precies was. Twee weken lang waren we onafscheidelijk. En ik ben dus net weer drie weken teruggegaan. We staan er nu open in; we hebben allebei onze behoeftes, dus seks met een ander is niet verboden. Ik weet niet waar het toe leidt. Ik vraag mezelf vaak af of ik het contact niet beter kan verbreken. Dan denk ik: wie hou ik nou voor de gek? Maar dan belt hij of krijg ik een lief berichtje en denk ik: andere mensen kunnen het ook, waarom wij dan niet? Het zal de komende tijd onzeker blijven, maar gelukkig staan we er hetzelfde in. We zien wel hoe het loopt.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Ik heb een vibrator, maar die staat meer stof te verzamelen dan te trillen. Ik ben nooit gek geweest op masturberen. Toen ik jonger was, vond ik het wel belangrijk mijn fijne plekken te leren kennen, maar ik geef toch de voorkeur aan verwend worden.’

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

‘Een 7,5 of 8. Ik ben niet verlegen in bed en sta open voor nieuwe dingen. Ik vind het belangrijk om elkaar te leren kennen door van alles te proberen en dat te bespreken. Tijdens mijn nachtelijke avontuurtjes heb ik vaker te horen gekregen dat ik mannen goed kan plezieren met mijn mond en tong. Ik geniet er ook van als ik merk dat hij geniet.’

Wat is de gekste plek waar je het ooit deed?

‘Ik heb ooit een onenightstand gehad op het strand in Turkije. Ik was met een vriendin op vakantie toen we op de boulevard tegen een stoet knappe mannen aanliepen. Wat bleek: het schip van de Engelse marine lag in de haven. Later stonden we in de club ieder met een Engelse marinier te dansen. Mijn vriendin droeg de hotelkamersleutel bij zich, dus die smeerde ’m voordat ik het doorhad. Wij belandden op het strand en in de zee, waar we seks hadden. Ik weet nog steeds niet of ik dat nou lekker vond of niet. De volgende ochtend werden we wakker op een soort ligkussen met vier zwerfhonden om ons heen. Mijn make-up was uitgelopen en mijn kapsel veranderd in coupe verzopen katje, maar de walk of shame naar het hotel – vergezeld door die zwerfhonden – was misschien nog wel het ergste.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Een paar nieuwe standjes misschien, maar verder heb ik geen gekke fantasieën.’

Beeld: iStock