Het keelorgasme: het bestaat! (en zo bereik je het)

Jij leest deze kop en denkt gelijk: ‘wat een onzin!’ Of niet? Welnu, it’s true. Een keelorgasme bestáát! In de orgasmeguide ‘ Kom je ook? ’ van LotteLust worden maar liefst 13 manieren waarop je klaar kunt komen, beschreven. Een orgasme via stimulatie in je keel is daar een van.

Hoe werkt het keelorgasme?

Een zenuw in je keel staat in verbinding met je baarmoederhals en als je deze op de juiste manier stimuleert kun je na een tijd een warme gloed in je keel en een golf van genot in je onderbuik ervaren. Omdat deze plek diep in de keel zit, is een ‘gewone’ pijpbeurt niet genoeg om het orgasme te beleven. Je voelt de bui vast hangen… Deep throating is nodig om een keelorgasme te bereiken. Dit is een flinke uitdaging voor veel vrouwen en daarom is dit type hoogtepunt niet aan iedereen besteed. Daarom willen we benadrukken: niks moet, alles mag.

Het keelorgasme is vooral populair in de tantragemeenschap. De keel is namelijk een chakra (een energiepunt in je lichaam) en staat voor creativiteit, innovatie en expressie. Wie weet krijg je een creatieve doorbraak na een keelorgasme.

Zo bereik je het

De plek waar het bij een keelorgasme om draait, ligt diep. In de keelopening, net achter je luchtpijp. Om die plek te prikkelen, moet je een kei worden in deep throating. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Als je er niet voor openstaat, moet je het ook niet proberen.

Vertrouwen is de belangrijkste voorwaarde om het keelorgasme uit te proberen. Pijpen is al een handeling waarbij je je kwetsbaar opstelt, deep throating is een stap verder. Duidelijk communiceren is daarom essentieel. Gezien jij je mond vol hebt en niet kunt praten, moet je van tevoren afspraken maken met hem.

Plezier hebben in wat je doet, maakt het gemakkelijk. Zie een blowjob niet als een ‘job’, maar het intiemste cadeau dat je kunt delen. Alleen dan kun je je volledig geven. Een (keel)orgasme bereik je alleen als jij het toelaat.

Comfortabel liggen is belangrijk om je te kunnen ontspannen. De makkelijkste positie is op je rug liggen met je hoofd over de rand van het bed. In deze houding is je kokhalsreflex minder gevoelig.

Probeer verschillende bewegingen uit. Om een keelorgasme te krijgen moet zijn penis daar een tijdje blijven hangen. Laat hem zachtjes op en neer bewegen of cirkelvormige bewegingen maken. Kalm blijven is een belangrijke voorwaarde, net als goed en rustig ademhalen. Sommige vrouwen kunnen zich beter concentreren als ze hun ogen sluiten.

Onthoud: oefening baart kunst! Pijpen als een pornoactrice lukt niemand bij de eerste poging. Bij elke poging word je steeds behendiger en voel je je meer op je gemak. Deep throaten als een pornoactrice lukt niet bij de eerste poging. Je ‘moet’ het leren door veel te oefenen.

Kom je ook?

LotteLust schreef de orgasmegids ‘Kom je ook?’ met wat elke vrouw – en ook man – moet weten over het vrouwelijk orgasme: de ontdekking van de clitoris, 13 soorten orgasmes, oplossingen bij orgasme-issues, communicatietips over seks, de lekkerste standjes en speeltjes voor een knallend hoogtepunt. Het boek vertelt je ook meer over de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen, want ook die bestaat…

Bron: LotteLust, beeld: iStock