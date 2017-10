Kevin Spacey zegt sorry en komt uit de kast na beschuldiging van seksuele intimidatie

Nadat Kevin Spacey vandaag op Buzzfeed door collega Anthony Rapp werd beschuldigd van seksuele intimidatie, heeft de 58-jarige acteur zijn excuses aangeboden en is hij uit de kast gekomen.

In een interview op de website vertelt Rapp dat hij veertien jaar was toen de acteur bovenop hem klom tijdens een feestje. Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. ‘Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier. Hij nam me vast zoals een bruidegom zijn bruid over de drempel draagt. Ik verweerde me niet meteen omdat ik niet het besef had wat er gaande was en ineens lag hij bovenop me,’ vertelt Rapp. Het schandaal rondom Harvey Weinstein gaf de Star Trek: Discovery-acteur nu de moed om met zijn verhaal naar buiten te treden. ‘Ik wil een ander licht laten schijnen op het gedrag dat jarenlang is toegestaan, omdat heel veel mensen, inclusief ikzelf, hun mond hebben gehouden. Dat wil ik niet meer.’

Excuses

Op Twitter reageert Spacey op de beschuldigingen. Hij zegt niets meer te weten van het voorval, dat in 1986 in een dronken bui zou hebben plaatsgevonden. Wel biedt hij zijn oprechte excuses aan en heeft hij spijt dat Rapp jarenlang met de herinneringen heeft rondgelopen.

In dezelfde tweet laat de House of Cards-acteur ook weten dat hij voortaan openlijk als homoseksueel door het leven wil gaan. De geruchten dat Spacey gay zou zijn doen al jaren de ronde, maar hij hield zijn lippen altijd stijf op elkaar wanneer journalisten ernaar vroegen. ‘Ik heb gedurende mijn hele leven liefdevolle relaties gehad met mannen, iets wat alleen mijn naasten wisten. Nu wil ik daar eerlijk en open over zijn,’ schrijft hij nu.

#IkOok

De cijfers over seksuele intimidatie zijn nog steeds schrikbarend hoog. Toch blijkt erover praten en hulp zoeken nog steeds lastig. Daarom is het nodig aandacht te blijven vragen voor dit thema, om bewustzijn te creëren en om het taboe op praten over zulke ervaringen te doorbreken. Want hoe meer mensen hierover durven te praten, hoe meer mensen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. VIVA gaat de barricade op en vraagt iedereen zijn of haar ervaringen te delen met #IkOok. Want samen staan we sterk.

