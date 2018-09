Kiki #28: ‘Ik wist precies de weg want het was naar het appartement waar we hebben samengewoond’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zondag

Op het station geeft Nol me een dikke knuffel. ‘We bellen, appen, volgen elkaar,’ zeg ik en ik stap in de trein. Vanuit het raampje kijk ik hem na: het bekende wat slungelige loopje, de afgetrapte gympen. We hebben het niet gehad over een volgende keer en dat is misschien omdat hij net als ik niet goed weet wat hij met deze nacht moet. Op het festival stelde Nol voor om naar zijn huis te gaan, en toen heb ik Mia gedag gezegd en ben ik bij hem achterop de fiets gesprongen. Ik wist precies de weg want het was naar het appartement waar we hebben samengewoond. Toen ik in het gangetje stond, rook ik meteen de vertrouwde geur: een mengsel van hout en Ariel. ‘Wijntje?’ vroeg Nol en hij gaf me een glas van mijn favoriete chardonnay. Ik liep een rondje door de woonkamer, zag een ander schilderij, een nieuwe stoel en een enorme tv. Op het prikbord hing nog steeds een foto van ons op het eindexamenfeest. ‘Leuk dat je die nog hebt, zei ik. Hij antwoordde niet maar nam me in mijn armen. We zoenden en ik woelde met mijn handen door zijn haar. Toen ik mijn onderlichaam tegen hem aanduwde voelde ik zijn erectie en dat maakte me nog opgewondener. Hij pakte mijn hand en nam me mee naar de bank. Even schoot door me heen: toen we nog samenwoonden wilde hij het op een gegeven moment alleen nog maar in bed en uitsluitend op vrijdagavond doen. Maar voordat ik me kon verliezen in het trieste verloop van onze relatie, had hij mijn jurkje losgeknoopt en omvatte hij met twee handen mijn borsten. ‘Zo mooi, zo zacht,’ zei hij. Teder zoog hij op mijn tepels. Daarop trok hij mijn slip uit.

‘Nu moet jij ook alles uitdoen,’ eiste ik.

Toen stond hij naakt voor me, zijn pik priemend voor zich uit. Dat zag er vanuit mijn point of view indrukwekkend uit. Hij kwam naast me liggen en streelde mijn borsten, kuste mijn nek. Toen streelde hij mijn dijen, maar steeds als hij in de buurt van mijn vagina kwam, kroop zijn hand weer omhoog. Het maakt me zo gek dat ik mijn heupen steeds omhoog duwde – hopend op verlossing. Na een poosje heb ik zijn hand gepakt en op de juiste plek gelegd. ‘Houd je het niet meer, ’ grijnsde hij en hij streelde mijn clit tot ik sterren voor mijn ogen zag. Op het moment dat ik klaar ging komen, drong hij bij me binnen. Een overweldigend orgasme volgde. Toen ik een beetje op adem was, ging hij ervoor. Daarna legde ik mijn hoofd op zijn borstkas terwijl hij met mijn haar speelde. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen, wist eigenlijk niet precies wat ik voelde.

En dat is nog steeds zo. Ja, ik hou van Nol. Hij was mijn eerste grote liefde, maar ik denk niet dat we opnieuw kunnen beginnen. Het laatste jaar van onze relatie was verschrikkelijk.

Thuis vind ik een briefje dat onder mijn deur is geschoven. ‘Het spijt me dat ik zo’n lul was. Ga je binnenkort mee eten? X K.’