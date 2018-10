Kiki #31: ‘Ik stap uit bed en ram zijn deur keihard achter me dicht’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Woensdag

Afterseks-ijs is het lekkerste wat er is, en Kees heeft net een bak Ben & Jerry’s Karamel Sutra Core voor me uit de keuken gehaald. Vanuit bed kijk ik toe hoe zijn lul heen en weer zwaait als hij naar me toeloopt. ‘In een ander leven wil ik ook een piemel,’ zeg ik.

‘En ik borsten. Ik zou er de hele dag aanzitten, vooral als ik van die mooie had als jij.’ Hij zet het bakje op het nachtkastje en kust eerst mijn linker- en dan mijn rechterborst. Ik voel dat ik weer opgewonden raak, maar ik moet morgen naar kantoor en daarom duw ik zijn hoofd zachtjes weg en pak het ijs. Ik neem een hapje, laat het genietend in mijn mond smelten en voer dan Kees. Dicht tegen elkaar aan liggend luisteren we hoe de regen het raam klettert. ‘Had ik al gezegd dat zondag mijn ouders komen? Ze gaan naar een musical en willen voor die tijd hier komen eten. Leuk als je daarbij bent, dan kunnen jullie elkaar een beetje leren kennen.’

‘Volgens mij moet ik dan werken.’

Gekwetst kijk ik hem aan. ‘Niet waar. Net zei je nog dat je het hele weekend vrij hebt.’

‘Ik heb gewoon niet zo’n zin in een officieel voorstelgebeuren.’

‘Er is niets officieels aan. Het zijn hartstikke aardige mensen die hier een soepje komen eten, dat is alles. Ik begrijp niet waarom je zo moeilijk doet. Wij hebben toch een relatie?’ Met bonzend hart wacht ik zijn reactie af, want ik heb de woorden ‘wij’ en ‘relatie’ nog niet eerder in één zin gebruikt.

‘Ik vind het allemaal een beetje benauwend.’

Wat een onzin! Het voelt ineens heel koud in bed en het ijs smaakt me ook niet meer. ‘Nou, dan ga ik maar eens naar mijn eigen kamer. Kun je je lekker vrij voelen. Dag Kees.’ Ik stap uit bed en ram zijn deur keihard achter me dicht. Als ik onder mijn eigen dons lig, luister ik met gespitste oren of hij me achterna komt, om het uit te praten, om te zeggen dat hij van me houdt en wij natuurlijk een relatie hebben. Maar hij komt niet, en het duurt nog uren voordat ik in slaap val.

Donderdag

Ik had op z’n minst een ‘Sorry, dat ik zo’n lul ben’-briefje op het koffiezetapparaat verwacht, maar ik zie niks. Ik check zelfs de koelkast en de broodtrommel. Hij zit er dus blijkbaar niet mee. Ik eet een bakje yoghurt, douche en kleed me aan. Om mijn wallen te verhullen gebruik ik flink concealer, maar het helpt niet echt. Het eerste wat collega Aleid tegen me zegt, is: ‘Meid, wat zie je er moe uit. Voel je je wel goed?’ En dan barst ik in tranen uit en vertel dat mijn relatie voorbij is. ‘Alhoewel hij het geen relatie noemde. Geen idee hoe hij ons dan wel zag.’

Aleid aait me over mijn rug en mompelt dingen als: ‘Geen hand vol maar een land vol’. Maar ik wil Kees!