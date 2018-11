Kiki #34: ‘Hij zoent me en stopt iets in mijn mond. Een pilletje’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Woensdag

De huisarts is een vrouw van een jaar of vijftig met een grote uilenbril. Als ik vertel dat ik me op soa’s wil laten onderzoeken, knikt ze vriendelijk en zegt ze: ‘Heel goed dat je bent gekomen.’ Dat lucht me behoorlijk op. Ze stelt wat vragen over mijn algehele gezondheid en dan moet ik mijn kleding uittrekken en op de behandeltafel gaan liggen. ‘Een uitstrijkje is zo gebeurd,’ zegt ze. En dat is gelukkig ook zo. Even later fiets ik zo hard als ik kan naar mijn werk. Wanneer ik achter mijn bureau ga zitten, tikt Dennis, mijn leidinggevende, veelbetekenend op zijn horloge. ‘Niks van aantrekken, meid,’ zegt Aleid. ‘Heb je antibiotica gekregen?’ Antibiotica? Waar heeft ze het over? O ja, ik had gezegd dat ik wat later kwam omdat ik voor mijn keel naar de dokter ging. Ik kuch eens flink. ‘Ze denkt dat het een virusinfectie is dus dat hoefde niet. Ik moet het gewoon uitzieken.’

Vrijdag

In de loods waar we met de band oefenen geeft Jasper een after-Halloweenfeestje. Ik ben verkleed als Morticia van de Adams Family, Kees is een horrorclown. Een van de zes, want het is nogal een populair kostuum. Ik sta met het nieuwe vriendinnetje van Stijn te kletsen als Kees op me afkomt en me naar zich toetrekt. Elke keer schrik ik weer even van zijn enge witte kop en rode pluispruik. Hij zoent me en stopt iets in mijn mond. Een pilletje. ‘Gekregen van een vriend,’ zegt hij, ‘Goed spul.’ Ik slik het door en wacht op wat er komen gaat. Eerst een hele tijd niks, maar als ik sta te dansen ben ik één met de muziek. Ik beweeg me vrijer, voel me goed, geweldig. Kees danst mee, en het is of wij, de song, alles op een wonderbaarlijke manier samenkomen. Na een poosje pak ik zijn hand en trek ik hem naar een rustig plekje in de loods, waar we elkaar achter een kast met gereedschap hartstochtelijk beginnen te zoenen. Mijn lichaam tintelt, al mijn zintuigen staan op scherp, ik wil hem zo graag. Dat hij er zo anders uitziet dan normaal maakt het op een of andere manier nog spannender. Ik stop mijn hand in zijn clownsbroek, pak zijn pik vast en trek hem af. Eerst langzaam, dan wat sneller, dan weer tergend traag. Aan zijn ademhaling hoor ik dat hij zich met moeite inhoudt. Ondertussen stroopt hij mijn jurk op, duwt mijn slip opzij en streelt mijn vagina en mijn klit. Botergeil smeek ik hem of hij me nu nu NU wil nemen. Hij tilt mijn linkerbeen op, en stoot bij me binnen. O, het is geweldig, heerlijk, fantastisch. Ik zou klaarkomen als ik me niet zo moest concentreren om rechtovereind te blijven op één naaldhak. Ik zoek steun bij de kast achter me, en net als ik denk Yesss!, valt die met een donderende klap om. Kees en ik schieten los van elkaar, kijken elkaar even verbijsterd aan en krijgen dan ongelooflijk de slappe lach.

