Kiki #54: ‘Zou ze opgewonden raken van al dat haar? Of scheert hij zich overal?’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #53: ‘Een gronderige kus die me week van geilheid maakt’

Dinsdag

Gisteravond heb ik een bosbessencheesecake gebakken en ik hoop dat-ie lekker is geworden. Als ik ‘m uit de koelkast haal, zie ik dat er een grote punt uit is gesneden. Verdomme! Ik loop naar Kees’ kamer en schreeuw: ‘Die taart was niet voor jou, die was voor Floor. Je had op z’n minst even kunnen vragen of je een stuk mocht.’

Hij kijkt op van zijn laptop. ‘Ik dacht dat ze zo’n vegan was.’

‘Vega, lul!’ Ik ram de deur achter me dicht.

Even later fiets ik richting Floor met een halve taart. Erg blij om me te zien is ze niet. Met haar armen over elkaar luistert ze naar mijn excuses, en ze lijkt niet te geloven dat er na haar een meisje auditie kwam doen dat veel slechter zong. Maar als ze het woord bosbessencheesecake hoort, verzacht haar gezicht. Even later zitten we aan haar gammele keukentafel te eten en vertelt ze iets waar mijn oren van klapperen: ze heeft al maanden een relatie! Silas heet hij en hij is architect, Iraans, heeft twee dochters en ze is zelfs een week met hem in Madrid geweest. Bijna spinnend zeg ze: ‘Ik heb wel eens een lijstje gemaakt van wat ik zoek in een man, en hij heeft dat allemaal! Hij is grappig, ziet er geweldig uit, we hebben een fantastische klik in bed en ik leer zoveel van hem. Hij weet alles over kunst en architectuur.’

‘En is ie al lang gescheiden?’

‘Nog niet, maar dat gaat van de zomer gebeuren. Dan kunnen zijn dochters in de grote vakantie wennen aan de nieuwe situatie.’

‘Slim van hem en zijn ex.’

Ze slaat haar ogen neer. ‘Zijn vrouw weet het nog niet.’

‘Oh mijn god,’ floep ik eruit.

‘Ik denk niet dat dat veel problemen gaat opleveren, hoor, wan ze zijn totaal uit elkaar gegroeid. Silas kan zich niet eens herinneren wanneer ze voor het laatst seks hadden. Ze zijn alleen nog maar bij elkaar voor de kinderen en omdat hun families me elkaar bevriend zijn.’

Op dat moment komt een man in trainingspak binnen. Dit moet Silas zijn. Eerste indruk: wat heeft hij veel haar. Niet alleen op zijn hoofd, maar boven zijn kraag piept ook flink wat borsthaar uit. Zou hij bedekt zijn met een vacht? Ik geef hem een hand en zeg dat ik veel over hem heb gehoord. Hij lacht een prachtig gebit bloot en stelt wat beleefde vragen. Ik voel wel dat ik ze in de weg zit, en al vrij snel zeg ik dat ik maar eens naar huis ga. Floor loopt met me mee naar de deur. ‘Zou je nog niet tegen anderen willen vertellen over Silas? Het ligt nog een beetje gevoelig.’

Als ik naar huis fiets probeer ik me voor te stellen dat Floor en Silas seks met elkaar hebben. Zou ze opgewonden raken van al dat haar? Of scheert hij zich overal? Zodra ik thuis ben, loop ik naar Kees: ‘Moet je horen: Floor doet het met een getrouwde vent.’