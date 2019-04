Kiki #59: ‘Ik denk dat zijn plan is om me woest te neuken’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Zachte R&B: check. Schone lakens: check. Kaarsen: check. Nieuw lingeriesetje: check. Maar waar blijft Kees? Een uur geleden heb ik een appje gestuurd met wat ik met hem van plan ben en hij stuurde een sticker terug van een kwispelende hond. Dan zou je toch verwachten dat hij supersnel naar huis komt, maar het begint erop te lijken dat hij met collega’s wat is gaan drinken. Niks niet leuk. Ik trek een kimono aan en ga thee zetten. Rosa haalt iets uit de koelkast en neemt me van top tot teen op. Kwaad denk ik: ja, bitch, we hebben nu eenmaal niet allemaal maat 34. Ze glimlacht poeslief en zegt: ‘Wil je mijn kamer zien? Ik heb vandaag een wandje behangen en vraag me af of dat te wild is.’

Nieuwsgierig loop ik achter haar aan. Alle muren heeft ze donkerblauw geverfd, behalve de wand achter haar bed. Daar prijken krankzinnig grote bloemen. ‘Wauw!’

Ze duwt haar bril wat omhoog. ‘Je vindt het niet cliché?’

Ik kijk naar de opgezette krokodil, het gouden dressoir, een beeldje van een aap dat een lamp vasthoudt. ‘Helemaal niet! Ik vind het geweldig!’

‘Ik wil nog wat planten. Ik denk dat ik Kees mee naar de winkel vraag want ik heb er niet zoveel verstand van.’

Oh ja, natuurlijk moet Kees mee naar het tuincentrum. En liefst ook mee naar bed, waarschijnlijk. Blijkbaar heeft ze mijn gedachten gehoord, want ze kijkt me met haar grote zilverkleurige ogen indringend aan. ‘Ik wil niks met hem, hoor. Ik val totaal niet op hem.’ Het gekke is dat ik haar nog geloof ook. Misschien is Rosa toch wel aardig. We kletsen een poosje en als blijkt dat ze nog geen plannen heeft voor koningsdag nodig ik haar uit om naar de band te komen kijken. Daarna ga ik naar mijn kamer. Ik blaas de kaarsjes uit, trek mijn lingerieset uit en staar naar het donker. Waar blijft Kees toch? Ik slaap net als ik een arm om lichaam voel. ‘Sorry’, mompelt hij. ‘Er bleken problemen te zijn met de bezetting morgen. Moest ik nog even fiksen.’ Hij kust mijn nek en ik duw mijn kont naar achteren. Zijn ademhaling versnelt iets. ‘Ik heb de hele tijd gedacht aan wat je met me van plan was,’ fluistert hij in mijn oor, ‘en aan je sappige kut. Die heerlijke kut van je.’ Hij masseert mijn borsten, trekt aan mijn tepels, en dan dwalen zijn handen af naar mijn buik, naar mijn poenie. Zijn vinger draait rondjes op mijn klit, eerst langzaam en dan sneller, en dan duwt hij zijn pik bij me naar binnen. ‘Jij mag niet bewegen’, eis ik. We liggen doodstil terwijl ik mijn kutspieren aan- en ontspan. Dan begint hij weer met mijn klit te spelen, en het is zo lekker dat ik me over zijn pik laat glijden. Eerst langzaam, dan sneller, zo lekker, jaaa. Als ik ben klaargekomen, draait hij me op mijn rug en pakt me bij mijn polsen vast. ‘Dus jij wilde me de wet voorschrijven?’ Ik denk dat zijn plan is om me woest te neuken, maar hij spuit me binnen no time vol.