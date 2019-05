Kiki #60: ‘Haar tong glipte naar binnen, zocht de mijne, daagde me uit’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Maandag

In het kopieerhok jas ik nietjes door stapeltjes papier zodat Michael die zo kan meenemen naar een presentatie. Ondertussen dwalen mijn gedachten weer af naar gisteravond. Kees was naar zijn werk en ik zat op mijn kamer tv te kijken met Kylie op schoot. Toen kwam Rosa binnen met een fles rosé en twee glazen. ‘In je eentje drinken is zo ongezellig. Wil je ook?’ Nadat ze de glazen had ingeschonken kwam ze dicht bij me zitten om de poes te aaien. Ze vertelde dat ze met Koningsdag naar mijn band was komen kijken. ‘Je wist het publiek zo goed te bespelen, ik kon bijna niet geloven dat jij het was. Ik bedoel: zoals je hier zit, lijk je heel normaal.’ Haar hoofd werd knalrood.

Ik begon te lachen en zei: ‘Dat ik zo gewoontjes ben, bedoel je?’

‘Nee, totaal niet zelfs.’ Haar gezicht was zo dicht bij dat ik gele vlekjes in haar irissen kon zien en toen voelde ik haar lippen op de mijne. Verrassend zachte lippen, en ik was zo verbaasd dat ik mijn mond opende. Haar tong glipte naar binnen, zocht de mijne, daagde me uit. Na een poosje duwde ik haar weg en zei ik dat ik een vriend had.

Ze haalde haar schouders op. ‘Dat maakt niet uit, hoor. Ik krijg toch altijd wat ik wil.’ En toen vertrok ze. Ik was goed in de war, dacht: heb ik haar nu weggeduwd omdat ik niet wilde vreemdgaan, of omdat ik niet met haar wilde zoenen? Wat vond ik daar eigenlijk van? De laatste keer dat ik met een meisje zoende was ik dertien, en dat was een nogal aseksuele gebeurtenis. Mijn beste vriendinnetje en ik hadden gegoogled op tongzoentechnieken en probeerden dat giechelend op elkaar uit. Daar hield ik geen natte slip aan over.

Ik lag al in bed toen Kees thuiskwam. Nadat hij had gedoucht kwam hij naast me liggen. ‘Ik geloof dat Rosa me wel ziet zitten,’ zei ik. ‘Ze probeerde me te zoenen.’

‘Echt waar.’ Hij zette een hand onder zijn hoofd en keek me nieuwsgierig aan. ‘En wat deed jij toen?’

‘Ik zei dat ik al een vriend had.’

‘Jammer. Ik vind het wel een geil idee dat jij het met Rosa doet, of nog beter met mij erbij. Jij niet dan? Stel je eens voor dat ik op je tiet zuig, terwijl Rosa met je klitje speelt.’ Terwijl hij praatte gleed hij met zijn vingers in mijn vagina, langzaam in en uit. ‘En Rosa pakt mijn pik vast, steekt ‘m diep in haar mond en zuigt eraan of het een lolly is – de lekkerste die ze ooit heeft geproefd. En dan ga jij op mijn gezicht zitten, je spreidt je poenie zodat ik met mijn tong…’

‘Mijn god,’ lachte ik, ‘jij hebt echt te veel pornofilms gekeken!’ Maar door zijn seksklets had ik wel ontzettend zin gekregen.

‘Kiki Faber!’ brult Michael, en van schrik laat ik een stapeltje kopieën uit mijn handen vallen. ‘Waarom duurt het weer zo lang! Ik heb die documenten nu nodig want ik moet weg!’ Driftig duwt hij me opzij om de papieren op te rapen.