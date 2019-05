Kiki #63: ‘Weet ze wel hoeveel ellende ze aanricht?’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Mijn moeder wil van die winkels in waar de verkoopsters onmiddellijk scannen hoe duur je kleding is en of je dus een potentiële klant bent. Nog geen één keer heeft iemand gevraagd of ze me kunnen helpen. Terwijl mijn moeder een jurk past, check ik mijn Insta. Steeds meer likes voor de band! Zo tof! Ik app Jasper erover als mijn moeder vraagt: ‘Is Floor al terug van vakantie? Het verbaast me dat ze steeds alleen weggaat. Heeft ze dan geen vriendinnen?’

‘Jawel, hoor, en ze was niet alleen naar Bretagne.’

Ze steekt haar hoofd door het gordijn. ‘Met wie was ze dan?’

‘Ik heb haar beloofd het niemand te vertellen.‘

Ze lacht. ‘Maar toch wel aan mij! Ik ben je moeder en kan heel goed geheimen bewaren.’

Dat is waar en bovendien lijkt de kans me nihil dat mijn moeder Silas, zijn vrouw of zijn kinderen kent. Bovendien hoef ik geen namen te noemen. ‘Ze was op pad met een getrouwde man met wie ze al een paar maanden een relatie heeft. Ze is stapelgek op hem en hij op haar. Deze zomer gaat hij bij zijn vrouw weg, zegt ze.’

‘Zegt ze dat.’ Ze klinkt boos, maar ik begrijp niet waarom.

Even later is ze weer aangekleed. Ze geeft de jurk terug aan de verkoopster, zegt dat de stof verkeerd is gesneden en beent de winkel uit. Ik moet bijna rennen om haar bij te houden. ‘Is er wat?’ Ze schudt haar hoofd, maar aan haar strenge streepmond maak ik op dat ze kwaad is. ‘Heeft het met Floor te maken?’

‘Nee, ja, nou, ik vind gewoon onbegrijpelijk dat een slimme dame als Floor zich laat inpakken door een getrouwde man. Weet ze wel hoeveel ellende ze aanricht? Denkt ze wel eens aan zijn vrouw en kinderen? Waarschijnlijk gaan haar gedachten niet verder dan lekkere seks, maar ondertussen worden er levens kapotgemaakt. Stomme meid.’

Zonder uit te kijken steekt ze over en een auto kan nog net piepend tot stilstand komen. ‘Mam!, wat is er toch met je? Is er iets met papa en jou?’

Ze pakt mijn hand vast. ‘Laten we maar wat gaan drinken.’

In een tearoom met fluisterende bejaarden is achter in nog een tafeltje vrij. Ik ben ineens zo nerveus dat ik geen eens trek heb in de verrukkelijke taart die ze hier serveren. Zodra de serveerster weg is, vraag ik: ‘Jullie gaan toch niet scheiden?’

Ze schudt haar hoofd. ‘Je vader en ik hebben een moeilijke tijd gehad. Hij was verliefd geworden op een meisje van kantoor.’ ‘Ze lacht nogal bitter. ’Ik heb haar ontmoet en ze leek wel wat op mij, tenminste toen ik twintig jaar jonger was. Hij stond een tijdje in dubio of hij met haar verder wilde, maar heeft toen toch voor mij gekozen.’

Gespannen kijk ik haar aan. ‘Is dit lang geleden?’

‘We proberen eruit te komen.’ Als ze mijn geschokte gezicht ziet, zegt ze: ‘Poppie, wat er ook gebeurt, we blijven allebei net zoveel van jou houden.’