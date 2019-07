Kiki #68: ‘Het gekke is dat ik van zijn gebrul totaal niet in paniek raak’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Zodra ik Michaels gezicht zie, weet ik al dat ik iets helemaal verkeerd heb gedaan. Hij werpt een rapport op mijn bureau en briest: ‘Wat is dit?’ Ik geloof niet dat hij op een antwoord wacht en daarom zeg ik niets. Hij gaat los alsof hij een mitrailleur is: dit heb ik fout gedaan, dat verkeerd en dan staan er ook nog spelfouten in. ‘Dit kost me klanten!’ schreeuwt hij.

Het gekke is dat ik van zijn gebrul totaal niet in paniek raak. Het is of ik mezelf van een afstand zie zitten: verbaasde blik, telefoon in de hand, metallic groene nagels. Als hij een pauze laat vallen, zeg ik: ‘Laten we er maar mee ophouden, dit wordt niks.’

Het is net of hij leegloopt. ‘Dat is waarschijnlijk beter, ja. Loop straks maar even naar Anja, die regelt het wel.’

‘Dan ga ik liever nu meteen.’ Snel stop ik mijn dropjes, portemonnee en telefoon in mijn tas en ik pak mijn spijkerjackje. ‘Nou, dag.’ Ik geef hem een hand.

‘Je bent een prima meid, alleen niet zo geschikt voor deze branche,’ zegt hij.

Anja doet of me iets verschrikkelijks is overkomen. In haar geval zou dat ook zo zijn want ze werkt al 74 jaar op dit kantoor en soms heb ik het idee dat ze er zelfs slaapt. Als ik binnenkom, zit ze er al, en als ik wegga, is ze er nog steeds. ‘Je moet niet panieken,’ zegt ze met bevende stem, ‘waarschijnlijk heb je zo iets anders. Je bent nog jong en er is veel vraag naar personeel.’ Ik vul een paar formulieren in en dan sta ik op straat. De zon schijnt in mijn gezicht, ik spreid mijn armen en roep: ‘Yeah!’ Nadat ik Kees heb ge-Snapt, fiets ik met de wind in mijn rug naar huis. Hardop zingend, omdat het me niet kan schelen dat iedereen me hoort. De wereld ligt voor me open en alles is mogelijk. Op de markt koop ik een grote bos knetterroze bloemen en doe ik boodschappen. Zo fijn om hier zomaar op een dinsdagmiddag rond te lopen! Thuis ga ik in mijn bikini op het balkon zitten. Tussen de bloeiende planten maak ik een paar selfies en ik zet er een op Insta met een tekstje dat het leven vooral om genieten gaat. De likes stromen binnen.

Zondag

Met mijn ogen dicht woel ik in Kees zijn haar die me aan het beffen is. Het voelt als een trip in rode en roze tinten en ik moet erg mijn best doen om niet klaar te komen. Zo snel zou zonde zijn. Oh nee, nu steekt hij ook nog zijn vinger in mijn vagina, dit is echt veel te…

Mijn telefoon gaat – een luid Beyoncé-nummer. ‘Neem maar even op,’ zegt Kees en hij komt overeind, ‘want je wordt nooit zo vroeg gebeld.’ Hij geeft me mijn mobiel aan en op het scherm zie ik de naam van mijn nichtje staan. Wat is dit, Gina belt mij nooit?! Ik neem op en hoor: ‘Floor heeft een ernstig ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis.’