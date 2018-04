Kiki: ‘Mijn ex praat met haar nieuwe partner over mij’

Toen haar relatie met Kiki even niet zo lekker liep, vroeg Angelique huisgenote en NLP-coach Mary om raad. De twee werden verliefd en na veel wikken en wegen besloot Kiki uit de woongroep en Angelique’s leven te vertrekken. Een paar maanden later hoort ze van een gezamenlijke vriend dat Angelique allerlei details over hun relatie aan Mary heeft verteld. Ze voelt zich gekwetst. Die herinneringen zijn van Angelique en haar. Daar heeft Mary niets mee te maken.

Kiki: ‘Angelique en ik woonden in een centraal wonenproject. Het was een hechte groep mensen en we deden veel samen: de moestuin onderhouden, gasten ontvangen, meditatieweekends organiseren, dat soort dingen. De samenstelling van de groep wisselde natuurlijk, maar met een aantal mensen heb ik een hechte vriendschap opgebouwd.

Op een gegeven moment werd Angelique verliefd op Mary, een van de andere bewoonsters, en dat werd zo serieus dat ik besloot te vertrekken. We zijn toen ook gescheiden en Mary is vlak daarna bij Angelique ingetrokken. Hoewel het me veel pijn heeft gedaan dat Angelique niet voor mij heeft gekozen, doe ik mijn best om het achter me te laten en in mijn eentje een nieuw leven op te bouwen. Ik ben dankbaar voor wat we met elkaar hebben gehad.

Maar nu hoorde ik laatst van iemand uit de woongroep dat Angelique met Mary over onze relatie praat. Het schijnt dat ze Mary allerlei persoonlijke dingen over ons tweeën vertelt en dat ze die dan samen gaan analyseren. Ik vind dat heel naar. Ik dacht dat Angelique mij respecteerde, maar dat ze ons hele hebben en houden aan die Mary vertelt, dat voelt echt als een trap na. Onze relatie mag dan voorbij zijn, voor mij blijft het een hele bijzondere en dierbare periode uit mijn leven. Ik wil niet dat Angelique die dingen zo maar met iedereen bespreekt, en zeker niet met de vrouw die haar van mij heeft afgepakt.’

Angelique:‘Het spijt me dat Kiki zich zo gekwetst voelt door mijn gesprekken met Mary. We letten altijd goed op dat we in het openbaar niet over haar praten, maar blijkbaar heeft iemand toch iets opgevangen en dat aan Kiki doorgebriefd. En nu weet Kiki niet hoe ze daarmee moet dealen.

Dat ik verliefd werd op Mary heeft alles te maken met het feit dat mijn relatie met Kiki niet goed liep. Ik voelde me emotioneel verlaten en het lukte me niet om weer op een diep niveau bij haar aan te haken. Toen Mary bij de woongroep kwam en ik hoorde dat ze NLP-coach was, heb ik haar een keer om advies gevraagd. Ze kon me toen heel helder uitleggen wat er tussen Kiki en mij aan de hand was. Nou ja, en toen bleek de klik met Mary direct al veel dieper te zijn dan ik ooit met Kiki heb gehad. Kiki voelde dat aan en is toen vrij snel vertrokken.

Hoewel het niet anders kon, heeft het vertrek van Kiki me veel pijn gedaan. Daar wil ik van leren en Mary helpt me daarbij. Wat is daar mis mee? Kiki moet haar eigen stuff verwerken. Ik ben niet verantwoordelijk voor haar deel, dat zegt Mary ook. Trouwens, in wezen hebben we het helemaal niet over Kiki, maar over mij. Het gaat over de kanten van mezelf die Kiki spiegelt. Die wil ik begrijpen. Natuurlijk koester ik de mooie herinneringen, maar ik wil er ook van leren. Waarom kunnen die twee dingen niet naast elkaar bestaan?’

Mediator: ‘Om op de laatste vraag van Angelique antwoord te geven, als een relatie uit elkaar gaat kunnen sommige dingen emotioneel niet direct meer naast elkaar bestaan. Dat is het gevolg van het uit elkaar gaan. De één wil leren van wat er is gebeurd en de ander verwerkt dat de relatie voorbij is. Dat doen jullie niet samen, maar ieder in een nieuwe omgeving. Mary in een totaal nieuwe omgeving zelfs. Als je hoort dat er over je gesproken wordt, voelt dit zelden prettig aan. Wat zouden jullie nu samen daarover willen afspreken zonder de betrokkenheid van anderen? Je zou dan ook aan elkaar kunnen vertellen wat je ervaart over hoe het nu gaat. Dat werkt een stuk beter dan het zelf in te vullen aangezien dat meestal een negatieve invulling is. Mary kan vertellen hoe zij de dingen ervaart en Angelique kan uitleggen waar zij in zit met haar emoties. Op die manier kun je begrip bij de ander proberen te creëren. Een mediator kan daar goed bij helpen aangezien dat bij uitstek een persoon is die jullie helpt om naar elkaar te luisteren terwijl je ieder ook geholpen wordt om onder woorden te brengen wat je kwijt wilt. Dat klaart de lucht en geeft ruimte voor je eigen ontwikkeling.

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



Beeld IStock