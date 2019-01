Kippenvel: Jersey Shore’s JWoww schrijft open brief aan ex om huiselijk geweld te stoppen

‘A message to Roger’ zijn de woorden waarmee Jenni Farley, beter bekend als JWoww van Jersey Shore, in hoofdletters een emotionele brief opent op haar website. De brief is gericht aan haar ex-man Roger Mathews en bezorgt je al bij het lezen van de eerste alinea kippenvel…

Jarenlang geterroriseerd

In haar brief doet Jenni namelijk een boekje open over het geweld dat Roger jarenlang heeft gebruikt binnen de muren van hun huis. Roger, die op Instagram de perfecte echtgenoot en vader speelt, zou haar jarenlang verbaal en lichamelijk hebben mishandeld. De twee liggen momenteel in scheiding en voor Jenni – die zich al die tijd heeft stil gehouden – is nu de maat vol.

‘Ik heb de laatste maanden alles geprobeerd om onze kinderen te beschermen tegen publieke vernedering, omdat wij hun ouders zijn en ouders horen hun kinderen te beschermen. Ik wilde dit uit de spotlights houden omdat stilte onze grote goedheid is. Zelfs toen je probeerde mijn naam zwart te maken, me vals beschuldigde en zelfs leugens verzon, ben ik stil gebleven. Hoe moeilijk dat ook was. Waarom? Daarom, vanwege het hogere doel: onze kinderen.’

In vertrouwen

In de lange brief, waarin ze akelig realistisch de agressie van haar ex-man omschrijft, schrijft Jenni dat Roger na hun scheiding contact heeft opgenomen met andere exen om haar pijn te doen. Een van hen, Thomas Lippolis, heeft Jenni jarenlang mishandeld en zou haar vorige maand hebben geprobeerd af te persen. Thomas is inmiddels gearresteerd.

‘Als echtgenoot heb ik je in vertrouwen genomen en alles verteld over mijn pijnlijke verleden en overleving van huiselijk geweld. Hoe schandalig is het dat je dit tegen me – de moeder van je kinderen – hebt gebruikt om me verder naar beneden te halen? Terwijl je eigen misstappen werden onderzocht, heb jij ervoor gekozen om contact te zoeken met deze afschuwelijke ex om mij te intimideren.’

‘Je poging om de persoon die mij bijna vermoordde terug in mijn leven te brengen, laat zien wie je echt bent. Je bent een misbruiker van het ergste soort, Roger Mathews. Je hebt me bespuugd, je hebt me geduwd, je hebt me geslagen, je hebt me tegen de grond gegooid. Je hebt deuren dichtgegooid toen ik van je wilde vluchten.

Video’s en sceenshots

De brief wordt aangevuld met screenshots van tekstberichten en video’s waarin onder meer te zien is hoe Jenni door Roger tegen de grond wordt geduwd. Ook is er een filmpje waarin je hoort hoe Roger tegenover Jenni opschept over zijn affaires. ‘Ik was zes maanden geleden bevallen van Greyson. Mijn hormonen, mijn onzekerheden en mijn emoties hadden de overhand en toch weet ik zeker dat ieder persoon met een normaal verstand gekwetst zou zijn bij de woorden die je toen sprak.’

De hoop op co-ouderschap

Ook beschrijft Jenni hoe lang ze heeft gehoopt op een goede afloop van de scheiding. ‘De dag nadat ik de scheiding had aangevraagd, heb ik tickets gekocht voor Disney o Ice. Voor ons allemaal. De tickets waren voor januari, want ik dacht echt dat het co-ouderschap ons zou lukken.’

Huiselijk geweld

In de laatste twee alinea’s richt Jenni zich tot alle slachtoffers van huiselijk geweld. Ze hoopt dat slachtoffers steun vinden in deze brief en zich niet laten bedreigen en mishandelen zoals zij heeft toegelaten. Ze sluit af met:

‘I WILL NOT BE THREATENED.

I WILL NOT BE CONTROLLED.

I WILL NOT BE BROKEN.’

De schokkende, openhartige brief kun je hier lezen.

View this post on Instagram Statement is too long for Instagram. Link in bio. JenniFarley.com A post shared by Jenni JWOWW (@jwoww) on Jan 30, 2019 at 4:34pm PST

