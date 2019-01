Klaar met de kou? 12 stomende seksscènes waar de hele wereld het heet van kreeg

De temperatuur schommelt rond het vriespunt, de lucht is grijs en het sneeuwt. Kortom: winterser wordt-ie niet. Ben jij desondanks op zoek naar wat warmte? Wij zetten de 12 heetste seksscènes uit films voor je op een rijtje.

Dakota Johnson en Jamie Dornan in Fifty Shades

Dacht jij dat Fifty Shades alléén ruige seks en SM was? Think again. Ook als je het lekker degelijk wil houden, kom je gewoon aan je trekken.



Idris Elba en Kate Winslet in The Mountain Between Us

De sexiest man alive van 2018 in actie! Daar hoeven we niets aan toe te voegen.

Anne Hathaway en Jake Gyllenhaal in Love & Other Drugs

Hathaway en Gyllenhaal gaan werkelijk te keer als een stel konijnen in Love & Other Drugs. Jezus jongens, gaat-ie lekker?

Jake Gyllenhaal en Heath Ledger in Brokeback Mountain

Jack (Jake Gyllenhaal) en Ennis (Heath Ledger) besluiten om te kappen met dat ‘kat-uit-de-boom-kijken’-gedoe en geven eindelijk toe aan hun ware gevoelens voor elkaar. Dé seksscène uit Brokeback Mountain en tevens het begin van een tumultueuze relatie.

Patrick Swayze en Demi Moore in Ghost

Niets brengt je zo in de mood als… pottenbakken! Tja, ieder zijn eigen fetisj, zeggen we dan. Toch blijft deze scène tussen Patrick Swayze en Demi Moore uit Ghost nog altijd even stomend en iconisch.



Malin Akerman en Patrick Wilson in Watchmen

Superheldenseks is natuurlijk véél intenser dan gewone mensen-seks, zo liet Watchmen zien. Helaas zette regisseur Zack Snyder er een libido-killende soundtrack onder. Luister maar…



Rachel McAdams Ryan Gosling in The Notebook

Volgens ons de aller-allerbeste Nicholas Sparks-film evah. Ook de stomende momenten tussen hoofdrolspelers Ryan Gosling en Rachel McAdams spetteren van het scherm. Niet gek: de twee vielen tijdens de opnames van The Notebook als een blok voor elkaar. Aww!



Gary en Lisa in Team America

Twee poppen die alle standjes ter wereld uitproberen; Team America: World Police doet ’t gewoon. Van de makers van South Park (dat zie je meteen).



Elizabeth Berkley en Kyle MacLachlan in Showgirls

Wanneer je een vis op het droge legt, begint-ie heel erg te spartelen. Nou, actrice Elizabeth Berkley deed exact dat in haar bizarre zwembad-vrijpartij uit de erotische thriller Showgirls. Vanaf 1:26:20 gaat ze als een malle. Probeer niet te lachen.



Jason Biggs en een appeltaart in American Pie

Voordat Jim (Jason Biggs) uit de American Pie-franchise zijn soulmate vond in Michelle, legde de seksueel gefrustreerde tiener het aan met een vers gebakken appeltaart. Wie zegt dat je twee mensen nodig hebt voor een seksscène?



Tommy Wiseau en Juliette Danielle in The Room

Cultfilm The Room van cinemagrootmeester Tommy Wiseau zit vol met bizarre momenten. Deze intens slechte – en daardoor onbedoeld hilarische – film bevat een seksscène die nogal cringy is. Wiseau’s personage Johnny ligt tijdens de daad nogal, euh, ‘hoog’. Het lijkt dus alsof-ie de navel van de arme Lisa (Juliette Danielle) penetreert! Er kwam zelfs een parodiesong over dit ontzettend ongemakkelijke moment.



Clive Owen en Monica Belucci in Shoot ‘em up

De seksscène uit Shoot ‘em up is lekker stomend, totdat een gewapende groep mannen het avontuurtje van Clive Owen en Monica Belucci kapot wil schieten – letterlijk. De twee liggen lekker te bonken met een huilende baby naast zich, wat het eigenlijk best fout maakt. Wanneer de killers binnenstormen, gaan Clive en Monica gewoon door. Sterker nog: miss Belucci komt tot een hoogtepunt terwijl haar hubbie de indringers doodschiet. Ehm, oké.



