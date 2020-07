Klaar voor de volgende stap? Dit zegt je sterrenbeeld over samenwonen

Nu je toch al 24/7 op de lip zit van je partner, denk je misschien aan een volgende stap binnen jullie relatie. Als het goed voelt om een huisje te zoeken voor jullie twee, vooral lekker doen. Twijfels? Dan kan je sterrenbeeld je misschien vertellen of je klaar bent om te gaan samenwonen.

Of je het nu onzin vindt of niet, je sterrenbeeld kan je wel enigszins een zetje in de goede richting geven. Is het tijd om samen te kijken naar een kleur voor op de muur, of kun je beter je eigen plan trekken?

Ram (21 maart t/m 19 april)

Grote keuzes maak jij op je gevoel. Je weet heel goed of iets wel óf niet de beste beslissing voor jou is, je onderbuik vertelt het je. Op deze manier zul je dan ook kijken of je toe bent aan huisje, boompje, beestje. Nee, jou zul je niet snel zonder overweging bij iemand in zien trekken. Maar áls je de knoop eenmaal door hebt gehakt, kan het snel gaan.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Tranquilo, tranquilo: je houdt graag je eigen tempo aan en waardeert het niet om daarin gepusht te worden. Alles op z’n tijd, en zo ook samenwonen. Voor de Stier is het vooral belangrijk om zich veilig te voelen in een relatie en alles ook financieel op een rijtje te hebben, voordat dit teken een volgende stap zal zetten.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Een tandenborstel extra in jouw oh zo vertrouwde omgeving? Wacht eens even, dat gaat niet zomaar gebeuren. Persoonlijke ruimte is alles en het is dan ook van groot belang dat jouw lief je grenzen goed weet te respecteren. Pas als je helemaal gewend bent aan het idee dat iemand anders óók (jouw) personal space in mag nemen, zou je wel samen naar een appartementje willen zoeken.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Hoewel je misschien eerst wat gesloten lijkt, kost het slechts een echte prince(ss) Charming om dit helemaal overhoop te gooien. Zodra je zeker bent van je relatie, zal je dan ook maar wat graag samen je intrek nemen in een waar kasteel. Funda-verslaving, jij? Nee joh.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Jij blaakt van zelfvertrouwen Leeuw, en ziet het leven graag maar wat optimistisch in. Zelf zul je misschien niet zelf voorstellen om bij elkaar in te trekken, maar wanneer je partner het opbrengt, klinkt het eigenlijk wel goed. Zolang je geen paniek voelt, zul je misschien sneller samen woonboulevards willen afstruinen dan je denkt.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Je bent niet voor niks koningin van het plannen. Als jij het in je hoofd hebt gehaald dat je wel samen een plekje zou willen, dan zul je dat duidelijk maken ook. Haastige spoed is zelden goed, maar je wil het wel gewoon gestructureerd aan te pakken. En ja, je weet gewoon dat het allemaal goed zal aflopen.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Zeg je Weegschaal, dan zeg je balans. Ja sorry, wij hebben het ook niet bedacht. Je kan dan ook niet wachten om je leven met iemand te delen. Je bent een echte romanticus mede door je verbinding met Venus. En een nieuwe start is ook weer een goed excuus om de slingers op te hangen voor een housewarming.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)

Als een echt waterteken, kom je misschien vaak emotioneel en kwetsbaar over. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet toelaat, het duurt alleen wat langer. Als diegene jouw vertrouwen heeft gewonnen, zul je ook rap stappen willen zetten.

Boogschutter (22 november t/m 21 december)

Je fladdert een beetje door het leven en vindt alles vaak wel best. Knopen doorhakken? Laat iemand anders dat maar doen. Je wil graag je vrijheid behouden en zal dan ook wat terughouder zijn als je dit op zou moeten geven. Zodra je zeker weet dat jouw partner je begrijpt, dan kan samenwonen wel ineens een mogelijkheid worden.

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Geen spelletjes voor jou, Steenbok. Nee een relatie is iets om serieus te nemen en je bent dan ook volledig toegewijd aan de ander. Je voelt dan ook als geen ander aan of het het moment is om samen iets te huren of kopen, of dat je juist eerst nog een diepere verbinding wil aangaan.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Zeg je Waterman, dan kijk je naar een indepent woman. Je regelt je zaakjes op en top zelf en pakt alles in je eigen tempo aan. Je onafhankelijkheid is dan ook belangrijk voor je, dus grote kans dat je het helemaal niet erg vindt om single te zijn. Als de bezige bij die je bent, verveel je je niet snel in je eigen gezelschap en dat is alleen maar prettig. Samenwonen kan daarom best even wat tijd duren, maar als je eenmaal in je hoofd hebt dat je het wil, kan het ook weleens vlot gaan.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Kaarsjes, etentje voor twee, het kan jou niet romantisch genoeg, Vissen. Al zit de eerste date er nog maar net op, je bent al helemaal aan het uitdenken hoe het is om met die persoon in een huis te wonen. Maar deze gedachte opdringen aan de ander? Dat doe je niet. Als de ander het eenmaal opbrengt, zul je wel de eerste zijn die haar koffers wil pakken.

