Vrouwen en klaarkomen: waarom het ‘met jezelf’ 10 keer sneller lukt dan met een partner

Je ligt alleen in bed en je bent opgewonden. Je pakt je vibrator erbij en binnen no time ervaar je puur genot. Je had amper vijf minuten nodig en het verbaast je dat je orgasme zo dichtbij was. Met een (seks)partner gaat dit (meestal) niet zo snel. Of is er überhaupt geen vuurwerk. Hoe kan dat?

En waarom is het nog altijd spannend om hier open en eerlijk over te zijn?

Neem de tijd

Vrouwen hebben de tijd nodig om opgewonden te raken. We hebben aanrakingen nodig, opwarming, strelingen op intieme plekken. Wanneer dit gebeurt stromen er tintelingen door je lichaam en voel je je opgewonden. Waar de man een erectie krijgt, zwelt er bij de vrouw clitoris op en word je vagina natter. Maar de cijfers liegen niet: wisten jullie dat het gemiddeld twintig tot veertig minuten kan duren voordat de vrouw echt opgewonden is? Is dit lang? Nee! Seks is genieten. En om te genieten moet je de tijd nemen.

Ontdekkingstocht



Hoe opgewonden je ook bent, het is belangrijk dat je partner weet wat hij of zij doet. Je kan nog zo geil zijn, als er niet lang en goed genoeg op je juiste plekjes wordt geteased – kan het eeuwig duren tot een orgasme. Daarom is het belangrijk dat je aangeeft wat jíj fijn vindt. Toch vinden veel vrouwen dit ongemakkelijk. Waarom? Dit vertellen seksuologen Anne en Leila van Seksuologe in spé: ‘Vrouwen zijn veel minder één met hun vulva en vagina, dan mannen met hun penis zijn. Waar mannen dagelijks hun edele deel in hun handen hebben tijdens het plassen, gaan vrouwen zitten en zijn aanrakingen van de vulva bij deze handeling niet nodig. Wanneer vrouwen starten met masturberen is dat vaak een van de eerste keren dat ze zichzelf aanraken – ze ontdekken dan pas hoe het voelt en wat prettig en onprettig is. Dit is best spannend. Kort hierna gaan vrouwen seks beleven met partners, maar eigenlijk hebben ze zichzelf nog niet helemaal goed ontdekt. Dit kan onzekerheden met zich meebrengen. Want: hoe kun je jezelf openstellen als je niet goed weet wat je lekker vindt?’.

Heb wat vaker lief

Veel vrouwen willen zich wel openstellen, maar weten gewoon niet hoe. Ontdek wat jij in seks met een ander lekker vindt, adviseren Anne en Leila. ‘Je lichaam verandert continue en daarom kun je jezelf blijven ontdekken: een heel leven lang. Word één met je vulva en vagina. Wij hebben haar dan niet dagelijks op het toilet vast, maar we mogen haar best eens wat vaker liefhebben (en dan bedoelen we niet altijd met masturberen). Neem de tijd, pak er een spiegeltje bij en bekijk je vulva. Zie hoe mooi ze is. Als je blij bent met je vulva, dan voel je je ook minder onzeker en kun je jezelf beter openstellen.’

Communication is nog altijd key

Als laatste adviseren Anne en Leila om deze onderwerpen te bespreken met je (seks)partner(s) en vriendinnen. ‘Maak het bespreekbaar dat je openstellen eng vindt en ben eerlijk over je onzekerheden. Vaak vinden (seks)partners een vulva helemaal niet ‘vies’ of ‘stinken’, iets waar je jezelf misschien enorm druk om maakt. Wijs je gedachtes de deur en heb je jezelf en je vulva lief!’.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock