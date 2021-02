Tegelijk klaarkomen met je partner? Dit zijn dé beste tips

In Hollywoodfilms lijkt het zo simpel, maar niks is minder waar. Tegelijk klaarkomen is in real life best zeldzaam. Maar niets is onmogelijk, dus hebben we de beste manieren voor je op een rijtje gezet.

Wat je als eerst moet weten, is dat het veel geduld vereisen kan om klaar te komen. Al helemaal wanneer je tegelijk met je partner wilt klaarkomen. Maar wees niet getreurd als het je niet lukt. Want het blijkt namelijk dat ruim de helft van de vrouwen in Nederland zelden tot nooit klaarkomen. Houd je van een uitdaging? Probeer deze tips dan eens.

1. De clitoris stimuleren

De meerderheid van de vrouwen bereiken alleen een orgasme door het stimuleren van de clitoris. Daarom kun je beter kiezen voor een positie waarbij jouw partner of jijzelf makkelijk bij de vagina kan komen. Het gebruiken van een vibrator kan hier ook bij helpen.

2. Meer dan één

Geef niet meteen op als het de eerste keer niet lukt. De meeste vrouwen kunnen vaker dan één keer klaarkomen. Het kan dus best zo zijn dat jullie tijdens ronde nummer twee wel tegelijk klaarkomen.

3. Goede timing

Het blijkt dat mannen, naarmate ze ouder worden, meer controle krijgen over hun orgasmes. Hoe beter zijn timing dus is, hoe beter hij zich kan focussen op jouw climax. Maar ook dit heeft weer veel oefening en bovenal veel geduld nodig.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.