Klaarkomen door penetratie: waarom het veel vrouwen niet lukt en hoe je het stimuleert

Kom jij niet klaar door penetratie alleen? No worries, je bent lang niet de enige: slechts 20 tot 30 procent van de vrouwen kan op die manier tot een hoogtepunt komen. Toch denken nog steeds veel mensen – zowel mannen als vrouwen – dat vaginaal klaarkomen de standaard is. Tijd voor een lesje van VIVA’s seksuoloog Eveline Stallaart.

Of je wel of niet kan klaarkomen door penetratie, is helemaal afhankelijk van je clitoris. Huh, dat kleine bolletje zit toch helemaal niet in de buurt van je vagina? We horen het je denken, maar niets is minder waar. De clit is veel meer dan het roze knopje aan de bovenzijde van je buitenste schaamlippen. Het grootste deel ervan zit verborgen in je lichaam. Wat je niet ziet, is dat je clitoris uitmondt in twee vertakkingen die door je vulva lopen. Kijk maar eens naar het plaatje hieronder.

Verschillende soorten en maten

Net zoals er oneindig veel soorten penissen zijn, bestaan er ook clitorissen in alle soorten en maten. ‘Bij iedereen is de dikte en grootte van de vertakkingen anders,’ vertelt seksuoloog Eveline Stallaart van de praktijk ESSH. ‘Als die van jou dik zijn of dicht langs de vaginawand liggen, worden ze eerder gestimuleerd tijdens de penetratie. Dat kan leiden tot een orgasme. Maar als de zwellichamen van de clitoris heel dun zijn, is de stimulans niet sterk genoeg. Daar kun je niets aan doen.’

Extra opgewonden

Wat wel kan helpen, is zorgen dat je heel opgewonden bent. Eveline: ‘Hoe opgewondener je bent, hoe meer je clitoris zwelt. En hoe groter die wordt, hoe makkelijker die te stimuleren is. Maar hou in gedachten dat een vaginaal orgasme voor veel vrouwen dan alsnog niet weggelegd is. Als je zwellichamen niet dicht genoeg bij de vaginawand liggen, lukt het niet.’

No go

Wat je volgens Eveline vooral niet moet doen, is je erop focussen. ‘Als je dat wel doet, kun je je orgasme bij voorbaat al afschrijven. Probeer eens wat langer te penetreren om te kijken of dat effect heeft. Maar ga niet samen met je vriend een zoektocht houden naar het vaginale orgasme. Dan kom je bedrogen uit omdat je niet ontspannen genoeg bent en niet voldoende opgewonden raakt.’

En de G-spot?

Vaak wordt beweerd dat een vaginaal orgasme ontstaat door het stimuleren van de G-spot. Eveline is echter sceptisch over het bestaan hiervan. ‘Hoewel de meningen er nog steeds over verschillen, wijzen onderzoeken uit dat hij niet bestaat. En áls de G-spot al bestaat, is die voor iedereen anders en zit ie niet op een vaste plek. Dus focus je hoop hier vooral niet op.’

