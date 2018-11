Voor alle ‘kleffe’ koppels: ga vooral door met spreken in de wij-vorm, het duidt op een gezonde relatie

Het overkwam jou wellicht vanmorgen: je vroeg aan een vriendin of collega hoe haar weekend was, en vervolgens brandt ze los en begint ze elke zin met ‘wij’. Dat is niet alleen klef, dat voorspelt ook een identiteitscrisis op de lange termijn. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat die vriendin of collega goed bezig is. Koppels die steevast in de wij-vorm spreken, zouden een gezondere relatie hebben.

Wetenschappers van de University of California hebben deze conclusie getrokken op basis van de resultaten van dertig onderzoeken, waaraan in totaal vijfduizend mensen hebben meegedaan. Hierbij heeft het team onder meer gekeken naar hun gedrag in een relatie, de fysieke gezondheid en de eventuele link tussen deze beide zaken. Wat blijkt? Klef kletsen en dus spreken in de wij-vorm vertoont volgens deze studie een sterke verbinding met een gelukkige, goed functionerende relatie.

Dat zit zo: in de wij-vorm spreken wijst volgens de onderzoekers op een hogere mate van wederkerigheid en positiviteit tussen twee mensen. ‘De onderlinge afhankelijkheid kan steun bij de partner teweegbrengen en voor een positieve perceptie van elkaar zorgen,’ aldus co-auteur Alexander Karan.

Wat beïnvloedt wat?

Door in de wij-vorm te spreken, lift je elkaar dus als het ware op. Je geeft de ander een gevoel van wederkerigheid, en ontvangt dat op dezelfde manier terug. Het kan ook zo zijn dat de relatie dusdanig gezond is dat koppels vanzelf de wij-vorm gebruiken. Hoe dan ook is het een goed teken: wij leven nog lang en gelukkig.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.