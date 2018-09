Klein maar fijn: Deze tips helpen je om te gaan met een kleiner gereedschap

Hoe groter hoe beter? Think again. Ook met kleiner gereedschap kun je goed uit de voeten. Je moet alleen even weten hóé.

Ieniemienie

Wist je dat de eerste drie centimeter van je vagina de meeste zenuwuiteinden tellen en dus het gevoeligst zijn? Size doesn’t matter in dit geval. Én des te meer reden om langer aandacht te besteden aan het voorspel. Bovendien: de meeste mannen met een ietwat klein uitgevallen pielemuis weten het van zichzelf ook wel. Dat is precies de reden dat hij het ‘goedmaakt’ door een meester te zijn in andere vormen van slaapkamerverwennerij. Seks draait immers om meer dan alleen ringsteken.

Pillow talk

Met creatief denken kom je ook een heel eind. Door met een kussen je heupen hoger te leggen, kan hij dieper penetreren. En doordat jullie beide heupen dicht op elkaar zitten, schiet hij er minder makkelijk uit. Ook is hij zo beter gepositioneerd om bij je G-spot te kunnen. Een goed standje hiervoor is de G-whiz. Hierbij leg je je bovenlichaam op een kussen en til je je kont omhoog. Laat je benen rusten op zijn schouders. Tip: door je dijen bijeen te knijpen zit zijn penis nog beter in je.

Doggy

De goede oude doggy style is misschien wel het beste standje om hem goed te voelen. Maak je rug hol en leun op je ellebogen om hem nog dieper te laten komen. Hou ook je benen tegen elkaar aan, in plaats van uit elkaar, en je voelt gelijk verschil.

Splitting bamboo

Simpel, maar oh zo fijn. Je ligt op je rug en strekt één been uit naar boven. Wanneer hij tussen je benen knielt, kun je je uitgestrekte been tegen zijn schouder laten rusten. In deze positie heeft hij extra houvast aan je been en kan hij dieper stoten.

Cowgirl variatie

Hét perfecte standje voor diepere penetratie. Bij de ‘normale’ variant is het belangrijk dat je niet te hard op en neer gaat en stevig op hem blijft zitten zodat-ie er niet uitfloept. Rondjes draaien met je heupen kan ook goed werken. Een andere optie is de elevated reverse cowgirl. Klinkt ingewikkeld, is het niet. Zo doe je ’m: laat hem op bed liggen met een kussen onder z’n heupen en ga op hem zitten met je rug naar hem toe. Het kussen onder zijn heupen zorgt ervoor dat hij extra diep bij je binnenkomt.

