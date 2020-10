Knikkende knieën: dít vind je het meest stressvol aan daten volgens je sterrenbeeld

Een eerste afspraakje is natuurlijk naast super leuk, ook soms vooral hartstikke spannend. Met knikkende knieën verschijn je dan ook op de plek waar jullie hebben afgesproken. Maar dít vind je toch echt het meest stressvol aan daten volgens je sterrenbeeld.

Stressvol daten sterrenbeeld

Is het het toeleven naar het moment zelf wat voor jou voor een instant zweetaanval zorgt? Of krijg je juist achteraf rode vlekken? Dit zegt je sterrenbeeld over je stressniveau tijdens het daten.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Jij bent graag in control, Ram. En ja, hoewel je heel zelfverzekerd bent, voel je voor een date toch wel behoorlijk wat zenuwen. Juíst omdat je niet alles kan plannen. Dat hoort er een beetje bij en probeer ook gewoon de avond over je heen te laten komen.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of niet, Stier? Je vindt het wel prima om de boel de boel te laten en het bij je routine te houden. En laat een date nu nét alles anders dan anders maken. Sterker nog, je hele leven zou misschien wel kunnen veranderen mocht dat drankje succesvol verlopen. Jij ontmoet dan ook liever iemand eerst als vriend, zodat er later iets moois uit kan bloeien.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Jij bent niet bang dat je niet genoeg te bespreken hebt: gespreksonderwerpen genoeg. Waar je dan wel stress over hebt? Nou, je bent je heel erg bewust van hoe je overkomt en dat kan voor behoorlijk wat zenuwen zorgen. Maar echt no worries, je bent leuk zoals je bent!

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)

Je vindt daten maar dubbel. Aan de ene kant wil je maar wat graag de liefde vinden, maar de andere kant ben je ontzettend bang om gekwetst te worden. Jezelf openstellen vind je daarom spannend, maar ook zelfs een beetje stressvol. You can do it!

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)

Aan zelfvertrouwen geen gebrek, Leeuw. Je staat sterk in je schoenen en weet wat je wilt in het leven. Maar afwijzing? Dat vind je lastig. Het idee dat je bij iemand níet in de smaak valt, kan soms nog wel voor slapeloze nachten zorgen.

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

Small talk over ditjes en datjes is zeg maar niet echt jouw ding. Zelfs een bezoekje aan de kapper vind je om die reden al een regelrechte hel (nee, ik ga niet op vakantie en wil er ook niet over vertellen). Je gaat liever regelrecht de diepte in qua gesprekken, maar op een eerste afspraakje kan dat nog weleens lastig zijn. En zo’n ijzige stilte is nu nét wat je niet wil.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Ready, set, action. Jij hebt het gevoel altijd iedereen tevreden te moeten houden, maar daarvoor vergeet je soms jezelf. Tel daarbij op dat het altijd aan willen staan een hoop druk geeft en je snapt dat daten behoorlijk wat klamme handjes kan opleveren.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Je wilt maar wat graag je prins(es) op het witte paard vinden, maar jouw muren zijn hoger opgetrokken dan die van een fort. Je vindt het maar lastig om je echt open te stellen en een afspraakje brengt dus heel wat stress met zich mee.

Boogschutter (23 november t/m 22 december)

Stick to the plan, Boogschutter. Jij vindt daten eigenlijk hartstikke gezellig, want je bent graag in het gezelschap van anderen. Maar plannen maken? Daar ben je niet zo’n fan van. Doe jou maar gewoon last-minute een drankje, in plaats van dat de datum al weken vast moet liggen.

Steenbok (23 december t/m 20 januari)

De liefde vinden kost nu eenmaal best wel wat tijd. En laat jij daar nu nét geen ruimte voor hebben in je agenda, Steenbok. Druk, drukker, drukst zo zou jij je dagelijks leven ook wel omschrijven. En in je vrije tijd wil je dan wel leuke dingen doen. De druk ligt dus hoog, om dat afspraakje succesvol te laten verlopen.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Jij als Waterman weet precies welk pad je wil bewandelen en wil daarbij geen rekening houden met anderen. Je wilt dan ook vooral niet actief op zoek gaan naar de ware liefde: wat komt, dat komt. Waarom dan toch dat gestresste gevoel? Nou, omdat je bang bent dat de ander jouw manier van leven niet begrijpt.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Jij bent soms aardig aan het vissen naar wat liefde, Vissen. Nee, zonder dollen, jij hebt heel veel affectie om te geven en wil dus maar wat graag jouw leven delen met iemand. Maar dat maakt daten ook weer stressvol voor dit sterrenbeeld: de druk ligt namelijk hoog om de ware te vinden.

