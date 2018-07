5x de allerkoelste manieren om te seksen op hete zomerdagen

Met warm en plakkerig weer staat een heet potje seks waarschijnlijk niet bepaald boven aan je verlanglijstje. Missionaris of 69: leuk en lekker, maar ook heel warm. Dus verzamelden we seksstandjes en -tips waarbij je zelfs met tropisch weer nog een beetje koel blijft.

De boor

Dit standje klinkt ingewikkeld, maar is een topper tijdens extreem hete dagen. Het vergt namelijk nauwelijks lichaamscontact. Bij de boor ligt de vrouw op haar rug en tilt ze haar billen en rug iets op van de ondergrond. De man zit op zijn knieën voor haar en ondersteunt haar rug. Het is belangrijk dat hij de vrouw op de juiste hoogte houdt, wat best zwaar kan zijn. Zijn voordeel is dat hij de bewegingen kan sturen. Hou er rekening mee dat hij in dit standje best diep kan gaan, wat niet voor iedereen prettig is. Als vrouw hoef je weinig te doen, wat je cool houdt. Nadeel is wel dat de clitoris niet direct wordt gestimuleerd en er weinig bewegingsvrijheid is.

Staande doggy style

De naam spreekt redelijk voor zich: bij dit standje staat de vrouw voorovergebogen terwijl ze voorover leunt tegen de keukentafel/vensterbank/wat er ook in de buurt is. De man staat achter haar. Ook hierbij komt nauwelijks lichaamscontact kijken.

Het hemelbed

Nu is het de beurt aan de man om op zijn rug te gaan liggen. Hij ligt met zijn benen languit en kan eventueel zijn knieën iets omhoogtrekken. De vrouw ligt op hem met haar benen iets gespreid en haar gezicht naar hem toe. Het standje is niet zo vermoeiend (pluspunt!) en stimuleert zowel de eikel als de vagina erg goed (nog een pluspunt!). Bovendien is de vrouw volledig in control.

Doucheseks

Natuurlijk is niets zo verkoelend als seksen onder de douche. Maar pas op, dit kan best tricky zijn: denk alleen al aan uitglijgevaar, droge delen en de douchekop die water in je gezicht spettert. Toch kun je er met de nodige oplettendheid en tips prima van bil gaan. Zeep elkaar in, speel met het warme en koude water en vergeet vooral ook de douchekop niet.

Van warm naar koud

De sensatie van koud en warm is voor veel mensen een enorme turn on. Neem bijvoorbeeld op een loeihete dag een ijsblokje in je mond en verken zijn hele lichaam. Of probeer tijdens de orale seks een ijsblokje in je mond te houden.

