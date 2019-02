Vrouwen, word wakker: er is sprake van een orgasmekloof en dit boek helpt daartegen

Terwijl de kloof tussen arm en rijk wereldwijd steeds groter wordt, is er ook sprake van een andere kloof. Dames, word allen wakker en lees mee: we hebben het hier over de orgasmekloof. En hierbij trekken heterovrouwen aan het kortste eind: slechts 35 procent krijgt tijdens de seks altijd een hoogtepunt, tegenover 95 (!) procent van hun mannelijke wederhelft. Reden genoeg voor de dames van LotteLust om een orgasmegids te schrijven.

Alle vrouwen verzamelen

Maar ook bij lesbische vrouwen is er – in vergelijking met mannen – sprake van een kloof. Bij deze vrouwen ligt het percentage rond de 65 procent. Waarom deze orgasmekloof? Om te beginnen: door gebrek aan kennis. Een derde van de mannen denkt nog steeds dat vrouwen door enkel penetratie kunnen klaarkomen. In werkelijkheid heeft slechts een kwart die gave. Maar dat is niet het enige waar het misgaat. Vrouwen zetten hun eigen genot al snel op de tweede plek. We kennen onze eigen pleasure spots niet goed genoeg, geven geen aanwijzingen of nemen genoegen met een kort voorspel.

‘Kom je ook?’

Wist jij bijvoorbeeld dat er dertien soorten orgasmes zijn? Spaar ze allemaal, zouden wij zeggen. Maar dan moet je wel weten hoe en waar. Hoe werkt een orgasme nu eigenlijk? Welke orgasmes zijn er en hoe krijg je ze? Hoe ga je om met pijn tijdens de seks? Wat is een keelorgasme? In het tweehonderd pagina’s tellende boek Kom je ook? vertelt schrijfster Laura Hiddinga alles wat je moet weten over het vrouwelijke orgasme. Dus eigenlijk alles wat je moet weten voor een beter, lekkerder en leuker seksleven. En even tussen ons: eigenlijk ook alles wat je partner moet weten. Dus treat yo self – of je partner – en duik in deze ultieme orgasmegids voor vrouwen. Kom je ook? van LotteLust kun je hier bestellen.

