Kom maar door: deze soort seks maakt je het meest gelukkig

We hebben het over een onenightstand. Deze variant zou hartstikke goed zijn voor het welzijn van je geest, zo blijkt uit onderzoek van Cornell University.

Geen tijd voor stress

Hoe zit dit? Wel 371 studenten werden negen maanden ondervraagd over hun seksleven voor dit onderzoek. Een behoorlijke lange tijd dus. Hieruit kwam naar voren dat de deelnemers die regelmatig een onenightstand hadden niet alleen emotioneel gezonder waren, maar ook minder last hadden van stress. Deze voordelen waren voor zowel mannen als vrouwen van toepassing. Waarom we ons er nu precies beter door voelen, dat wordt niet helemaal duidelijk uit deze studie. Ach who cares: gaan met die banaan!

Bron: Libelle | Beeld: iStock