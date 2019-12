De vlag mag uit in Huize Willem-Alexander. De 52-jarige koning van ons land heeft de OUT Media Award gewonnen, een publieksprijs die gaat naar een bekend persoon die zich positief uitspreekt over de LHBT+ gemeenschap.

Ruim drieduizend LHBTplussers brachten de afgelopen weken hun stem uit. Naast de koning kon er ook gestemd worden op Margriet van der Linden, Jonathan Van Ness, Billy Porter, Megan Rapinoe, Leo Varadkar en Xavier Bettel.

Grote meerderheid

Toch won Willem-Alexander met een grote meerderheid van de stemmen. Meer dan tweeduizend mensen vinden de koning de meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van Nederland.

‘Bescherm de rechten van seksuele minderheden’

Volgens OUTtv, de organisator van de prijs en tevens lifestyletelevisiezender voor de gay- en open-minded, heeft hij de prijs vooral te danken aan zijn speech bij de Verenigde Naties in september. Hij had daar een belangrijke boodschap voor wereldleiders: bescherm de rechten van seksuele minderheden.

OUT Media Award

De OUT Media Award werd in 2014 voor het eerst uitgereikt, en is eerder gewonnen door Conchita Wurst en meidengroep K3. OUTtv heeft het Koninklijk Huis vorige maand laten weten dat Willem-Alexander de prijs heeft gewonnen. Een persoonlijk adviseur heeft namens de koning een bedankje gestuurd.

