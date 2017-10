Koosnaampjes: waar ligt de grens tussen schattig en superfout?

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat vind jij een walgelijk of juist leuk koosnaampje?

Of het nu moppie, scheetje of babe is: iedereen heeft weleens een (geheim) koosnaampje voor z’n partner gehad. Maar welke zijn oké, en van welke troetelnamen gaan je nekharen recht overeind staan?

Anoniem011000817 : ‘Ik vind walgelijk: scheetje, popie, poepsk, wijffie. Ik vind lief: mop, mup, lieffie.’

: ‘Ik vind walgelijk: scheetje, popie, poepsk, wijffie. Ik vind lief: mop, mup, lieffie.’ Filee : ‘Ik vind alle koosnaampjes walgelijk. Ik heet gewoon *naam* en niet lieffie, schatje, moppie, enz.’

: ‘Ik vind alle koosnaampjes walgelijk. Ik heet gewoon *naam* en niet lieffie, schatje, moppie, enz.’ bumbly : ‘Wijffie inderdaad! En ‘heeeey poes’.’

: ‘Wijffie inderdaad! En ‘heeeey poes’.’ gizzmo-returns : ‘Geen koosnamen hier. Alleen als we tegen onze katten praten hebben we het over baasje en vrouwtje’

: ‘Geen koosnamen hier. Alleen als we tegen onze katten praten hebben we het over baasje en vrouwtje’ blue_lagoon : ‘Wijffie en poes vind ik grappig. Ik kan best veel eten en mijn beste vriend vergeleek mij ooit met een python omdat het lijkt alsof die hun kaak kunnen ontwrichten bij een grote prooi. Als resultaat noemt mijn vriend me dus ‘python’. Het ironische is dat ik in werkelijkheid doodsbang ben voor slangen.’

: ‘Wijffie en poes vind ik grappig. Ik kan best veel eten en mijn beste vriend vergeleek mij ooit met een python omdat het lijkt alsof die hun kaak kunnen ontwrichten bij een grote prooi. Als resultaat noemt mijn vriend me dus ‘python’. Het ironische is dat ik in werkelijkheid doodsbang ben voor slangen.’ Doreia : ‘Ik heb mijn hele leven al zoveel koosnamen gehad. De ergste vind ik wel babe. Ik ben geen babe, dan denk ik aan Pamela Anderson, ik kan er niets aan doen. Gelukkig was degene die mij zo noemde na zes maanden weer uit mijn leven.’

: ‘Ik heb mijn hele leven al zoveel koosnamen gehad. De ergste vind ik wel babe. Ik ben geen babe, dan denk ik aan Pamela Anderson, ik kan er niets aan doen. Gelukkig was degene die mij zo noemde na zes maanden weer uit mijn leven.’ bartjes : ‘Wijffie inderdaad. Vreselijk. Ik heb het mijn man heel snel afgeleerd. Soms zegt hij het nog weleens om te treiteren. Kwader kan hij me niet krijgen. Mop(pie) kan ik nog net hebben. Maar meestal noemen we elkaar gewoon bij onze voornaam.’

: ‘Wijffie inderdaad. Vreselijk. Ik heb het mijn man heel snel afgeleerd. Soms zegt hij het nog weleens om te treiteren. Kwader kan hij me niet krijgen. Mop(pie) kan ik nog net hebben. Maar meestal noemen we elkaar gewoon bij onze voornaam.’ daenerys70 : ‘Ik noem mijn dochtertje wel wijffie, maar ik kan me niet voorstellen dat mijn man mij zo zou noemen. We noemen elkaar hooguit lieffie of schat.’

: ‘Ik noem mijn dochtertje wel wijffie, maar ik kan me niet voorstellen dat mijn man mij zo zou noemen. We noemen elkaar hooguit lieffie of schat.’ Jufoke : ‘Ik ken iemand die zijn vrouw ‘de leidinggevende ‘ noemt. Heel walgelijk, maar als je het stel kent eigenlijk toch grappig.’

: ‘Ik ken iemand die zijn vrouw ‘de leidinggevende ‘ noemt. Heel walgelijk, maar als je het stel kent eigenlijk toch grappig.’ lux. : Mijn man en ik noemen elkaar babe. Terwijl ik het verschrikkelijk vind, maar om de een of andere reden is het erin gesleten. Ik noem hem ook wel dikkie.’

: Mijn man en ik noemen elkaar babe. Terwijl ik het verschrikkelijk vind, maar om de een of andere reden is het erin gesleten. Ik noem hem ook wel dikkie.’ toeffie : ‘Man noemt mij altijd poek, poekkie, lieffie of soms patatje. Mijn zusje noemt me gup. M’n pa noemt me altijd meissie. Ik heb er veel, en ik reageer ook op alles. Het klinkt niet eens gek meer voor me.’

: ‘Man noemt mij altijd poek, poekkie, lieffie of soms patatje. Mijn zusje noemt me gup. M’n pa noemt me altijd meissie. Ik heb er veel, en ik reageer ook op alles. Het klinkt niet eens gek meer voor me.’ blauwuiltje: ‘Man zegt nog wel eens ‘mijn koningin’. Dat vind ik wel schattig. Ik noem hem weleens Mr Big.’

