Bang om als koppel uit elkaar te groeien? Zo voorkom je het

Als koppel hoop je natuurlijk dat jullie niet uit elkaar gaan groeien. Toch kan het na een flink aantal jaar blijken dat het gevoel weg is of dat er wat veranderd is in jullie relatie. Helemaal geen vreemde ontwikkeling, maar toch zijn er wat tips waarmee je jouw liefdesleven weer een boost kan geven.

Of het nu is omdat je voor die droombaan veel tijd vrij moet maken of omdat jullie kinderen hebben gekregen, het kan goed dat je je aandacht moet gaan verdelen. Waar je in het begin alleen nog maar oog voor elkaar had, zijn er nu veel meer zaken die ook jouw toewijding nodig hebben. De grote valkuil? Elkaar hierdoor uit het oog verliezen. Relatietherapeut en klinisch seksuoloog Chloé De Bie geeft aan HLN een paar tips om dit te kunnen voorkomen.

Koppel uit elkaar groeien

De eerste is misschien een open deur, maar blijf tijd voor elkaar vrij maken. En ja, dat betekent dus ook echt met z’n tweeën. Deze quality time is key. Dat we elkaar als vanzelfsprekend beschouwen, is dan ook echt jammer, volgens De Bie. Moeite voor elkaar blijven doen, is zeer belangrijk. Hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld je partner eens te verrassend met een etentje of massage.

Communicatie is key

De Bie vervolgt: ‘Ooit kwam hier een koppel langs waarvan de ene altijd broccoli maakte, omdat die dacht dat de andere dat super graag at, terwijl het tegenovergestelde waar was. Zo’n misverstanden kun je vermijden door simpelweg te praten.’ Communiceren is dus key en blijf vooral ook nieuwsgierig naar elkaar!

Blijf het spannend houden

Ook tussen de lakens is het belangrijk om te blijven praten. Wil je wat nieuws proberen, maar weet je niet zo goed hoe? Bespreek het dan eens met je partner. Het kan goed zijn dat hij of zij ook al lang fantaseerde over dat rollenspel of noem het maar op. Zo houd je jouw relatie spannend én blijft het op seksueel gebied vernieuwend.



