Ha! Koppels die dezelfde hoeveelheid alcohol drinken, zijn langer gelukkiger met elkaar

Couples who drink together, stay together! En da’s dus echt zo. Althans, met enigszins een knipoog natuurlijk. Uit een onderzoek van The Journals of Gerontology bleek dat stellen die dezelfde hoeveelheid alcoholische versnaperingen binnenkrijgen, een grotere kans hebben om bij elkaar te blijven. Enne, daar drinken we er graag eentje op!

Zijn jij en je vriend dus niet vies van een drankje, dan zit het met jullie relationship goals wel goed. Tijdens het onderzoek werden er 2.767 stellen onderzocht, die gemiddeld zo 33 jaar getrouwd waren. Een succesvol huwelijk dus. Mede dankzij de booze. Meer dan de helft van de koppels die qua drankjes gelijk op gingen, bleek namelijk gelukkiger te zijn met hun relatie en daardoor dus ook met hun partner.

Vrije tijd

Maar even alle gekheid op een stokje. Als dit nou betekent dat we per se flessen alcohol nodig hebben om onze relatie een beetje leuk te houden, dan is er iets goed mis met de mensheid. Gelukkig bleek dan ook dat de koppels die geheelonthouding hebben, of waar de één af en toe net iets verder gaat, over het algemeen ook gewoon een happy couple zijn. Het gaat er dan ook vooral om dat je genoeg vrije tijd met elkaar besteedt, en als dit onder het genot van een drankje is, kan dat je relatie een flinke boost geven. Cheers to that!

Bron: The Journals of Gerontology, NSMBL | Beeld: iStock