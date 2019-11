Bewezen: koppels die samen doelen stellen hebben betere seks

Voor het nieuwe jaar wens ik: betere seks! Onder de noemer new year, new you, stellen veel mensen doelen voor zichzelf. Op werkgebied, maar ook in de privésferen. En als het aankomt op ons seksleven, zijn we altijd op zoek naar manieren om beter te worden. Of: naar tijd om meer seks te hebben.



En guess what, als je samen met je (bed)partner doelen stelt hebben jullie betere seks. Lees en leer.

Individueel

Om bij jezelf te beginnen, een recente studie van Calexotics, een fabrikant van sekstoys, toont aan dat mensen die weten dat ze ergens écht goed in zijn, het makkelijker vinden om doelen voor zichzelf stellen. Wat blijkbaar ook tot betere seks leidt.

Zo bleek uit het onderzoek dat 93% van de mensen die zeggen dat ze geweldige seks hebben, dagelijks (!) doelen voor zichzelf stellen. De deelnemers die aangeven dat hun seksleven ‘saai’ en ‘non-existent’ is (52%), blijken ook minder consequent doelen te stellen.

Partner

Het is al een opgave om voor jezelf doelen te stellen (en die na te streven), laat staan dat je dit samen met je (bed)partner doet. Maar uit het onderzoek bleek dat 84% van de koppels die samen doelen stellen, ongelooflijke seks hebben. En dat vergeleken met de 42% van de koppels die zeggen dat hun seksleven dus ‘saai’ is.

Daarnaast waren de koppels die samen doelen stellen, ook eerder bereid om bijvoorbeeld een seks- of relatietherapeut te bezoeken. Maar welke doelen hebben de stelletjes dan samen? Dit omvat onderwerpen zoals gezondheid, fitness, seks, geld en relaties.

Vertrouwen

Ongeveer 44% van de koppels geeft aan dat de doelen die ze samen hebben gesteld betrekking heeft op seks. Van het bespreken van hoe vaak ze seks hebben (of willen hebben) tot het proberen van nieuwe posities, speeltjes of het proberen om meer ‘kinky’ te zijn.

Daarnaast stellen ze ook meer emotionele doelen, door meer te delen en meer open naar elkaar te zijn. Wat resulteert in een fijnere relatie waarin je nóg meer jezelf kan zijn.

