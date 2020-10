Twee dingen die koppels met een fijn seksleven doen

We kunnen er eigenlijk niet om heen dat seks na een paar jaar in een relatie minder spannend wordt. Gelukkig betekent dat niet meteen het einde van jullie seksleven. Integendeel.

De eerste twee jaar van een relatie is seks vaak nog intens. Dat komt omdat je in eerste instantie verliefd wordt op jouw idee van de ander. Hoe langer je samen bent, hoe minder mysterieus de ander wordt (blijkt hij toch ook te poepen). Als die hoogspanning wegebt, betekent dat niet dat je seksleven ook langzaam uitdooft. Als je jarenlang samen bent, kun je nog steeds een heel goed seksleven hebben. Alleen misschien niet op de manier die ons is aangepraat.

Sterke seksuele band

Emily Nagasoki helpt koppels met hun seksleven. Haar Ted talk over hoe je een sterke seksuele band met de ander houdt, is een van de best bekeken talks op het platform. Nagasoki weet vanuit haar praktijk en onderzoeken dat koppels die een sterke seksuele band houden, over het algemeen twee dingen gemeen hebben.

“Dit zijn geen koppels die heel vaak seks hebben. Bijna niemand van ons heeft heel vaak seks; we hebben het enorm druk. Het zijn ook geen koppels de hele wilde of avontuurlijke seks hebben. En het zijn ook niet per se koppels die hun handen niet van elkaar kunnen houden.”

Als een goede vriend

Goed, dan is dat in ieder geval opgehelderd. Eén van de bouwstenen voor een goed seksleven heeft eigenlijk weinig te maken met actie tussen de lakens. “Ten eerste is een sterke vriendschap de basis van hun relatie. Ze hebben specifiek een sterk vertrouwen.” Dat zijn koppels die er altijd voor elkaar zijn, zoals een goede vriend dat ook is.

Ten tweede: “Ze maken van seks een prioriteit. Ze besluiten dat dat ertoe doet in hun relatie. Ze zetten alle andere dingen die ze kunnen doen (kinderen opvoeden, klusjes uitvoeren, familieleden bellen) daarvoor opzij. Stop met al die andere dingen doen, leg jezelf in bed en laat jouw huid de huid van je partner raken. Daar komt het op neer: beste vrienden die van seks een prioriteit maken.”

Dat heeft dus niks te maken met verkleedpartijen, speeltjes en sexy lingerie (al mag dat natuurlijk wel). Het gaat erom dat jij en je partner intimiteit met elkaar op de eerste plek zetten – en dat idee alleen al is eigenlijk heel sexy.

Bron: Red | Beeld: iStock