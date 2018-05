Koppels met dit leeftijdsverschil zijn het gelukkigst

Val jij op iemand die jonger dan jou is? Of juist ouder? Of maakt het je juist helemaal niet uit? Sommige mensen kunnen een sterke voorkeur voor een bepaald leeftijdsverschil hebben en toch hoor je wel vaker age is nothing but a number. Uit recent onderzoek is nu gebleken wat het ‘ideale leeftijdsverschil’ is.

Mind the gap

Volgens een onderzoek -uitgevoerd onder 3.000 koppels- van de Emory University hebben koppels met een leeftijdsverschil van één jaar slechts 3% kans op een scheiding. Met een leeftijdsverschil van 5 jaar is dat percentage al gestegen tot 18%. Zit er tussen twee partners 10 jaar leeftijdsverschil tussen, dan eindigt 39% van de koppels in een scheiding. Een leeftijdsverschil van 20 jaar is goed voor een scheiding van 95% kans. Kort samengevat: hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter de kans op een scheiding.

Tweejarig jubileum

Máár, er is ook een andere opmerkelijke bevinding: hoe groot het leeftijdsverschil ook is, wanneer koppels de mijlpaal van 2 jaar bereiken daalt de kans op een scheiding met 43%.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.