Last van erge kramp na de seks? Dit kan de reden zijn

Seks is leuk fijn en zo hoort het ook te zijn. Iets minder als je na die sportsessie in bed overblijft met krampen in plaats van een voldaan gevoel. Helaas kampen veel vrouwen met kramp na de seks. Herkenbaar? Dit kunnen de oorzaken zijn.

De pijn en krampen kunnen van enkele minuten tot een paar uur, dagen of zelfs weken aanhouden. Maar gelukkig is er in de meeste gevallen wel iets aan te doen.

Orgasme

Terwijl dit de kers op de taart is, kan je orgasme ook juist een nadelig effect hebben. Tijdens en na het hebben van een orgasme spannen al je spieren zich flink aan, vooral in je bekkengebied. Hierdoor kunnen die spieren spasmen en krampen krijgen, wat dat nare gevoel in je onderbuik veroorzaken kan. ‘Als deze krampen aanhouden na de seks, kan dit een teken zijn van overactieve bekkenbodemspieren, die als ze niet worden behandeld, langdurige bekkenpijn kunnen veroorzaken’, aldus gynaecoloog Gino Pecoraro aan Mamamia.

Samentrekkingen van de baarmoeder

Wanna hear something crazy? Komt ie: het kan dat sperma de kramp na de seks veroorzaakt. Ja, dat lees je goed. ‘Er zijn chemicaliën gevonden in normaal menselijk sperma, prostaglandinen genaamd, die samentrekkingen van de baarmoeder kunnen veroorzaken”, zei professor Pecoraro. “Sommige vrouwen kunnen een verhoogde gevoeligheid hebben voor de zaadprostaglandinen van hun partners, die baarmoederkrampen kunnen veroorzaken.’ Nou, daar ben je mooi klaar mee. In dat geval kan seks met condoom de oplossing zijn, mits je geen kinderwens hebt natuurlijk.

Spiraaltje

Ook je spiraaltje kan de oorzaak zij van die nare krampen na de seks. Een vreemd object in het lichaam zoals een spiraaltje in de baarmoeder, kan de baarmoeder soms stimuleren om samen te trekken in een poging het te verwijderen. In dit geval is niet de seks, maar de spiraal de oorzaak. Als je last blijft hebben, is naar de dokter gaan zeker aan te raden. Misschien past een andere vorm van anticonceptie dan beter bij jou.

Fibromen

Fibromen zijn gezwellen die voorkomen op de baarmoederwand. Hoewel ze meestal niets echt iets zijn om je zorgen over te maken, kunnen ze behoorlijk ongemakkelijke symptomen veroorzaken. Wat dan? Nou, hevige bloeden tijdens je menstruatie, erge buikpijn en kramp na de seks.

Heb je echt heel vaak last van kramp of pijn na en tijdens de seks? Dan is het aan te raden om eens naar de huisarts of een gynaecoloog te gaan. Want seks moet eigenlijk gewoon leuk en fijn zijn, en niet zorgen voor allerlei nare kwalen.

