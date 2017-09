Kruisverhoor: ‘Ik maak mijn vriend graag wakker met een pijpbeurt of een massage’

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel. Deze week: Evelien |Leeftijd: 25 | Werkt als: lerares | Relatie: ja, bijna 2 jaar | Aantal bedpartners: 4 | Aantal relaties: 3, mijn huidige meegeteld. De langste duurde 6 jaar | Noemt haar vagina: kut of poes

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Needy. Ze is onverzadigbaar, mijn libido is hoger dat ooit.’

Hoe vaak denk je aan seks?

‘Heel vaak. Niet dat ik de hele dag opgewonden ben, maar de gedachte aan seks popt regelmatig op. Daar is geen aanleiding voor nodig, het gebeurt ook gewoon op mijn werk of als ik boodschappen doe. Dat is niet altijd zo geweest. In mijn eerste relaties had ik geen seksuele klik met mijn partners. Ik voelde wel genegenheid, maar geen lust. Ik had seks omdat het erbij hoorde. Tweeënhalf jaar geleden heb ik voor het eerst écht goeie seks gehad, met mijn eerste en enige scharrel nota bene. Sindsdien lijkt er een knop te zijn omgezet.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Niet vaak genoeg. Mijn vriend en ik zien elkaar ongeveer drie keer per week. We hebben gemiddeld vijf keer per week seks, met wat gefrunnik tussendoor. Mijn vriend heeft een lager libido dan ik, al wijst hij me gelukkig nooit af. Als we het doen, is het heel fijn. Maar als ik eerlijk ben, komt dat vooral doordat ik zo gek op hem ben en niet omdat de seks an sich nou zo geweldig is. We zitten qua behoeften niet helemaal op één lijn. Ik hou van dominant en hard, in de zin van: stevig beetpakken en haren trekken. Terwijl hij dan al snel het gevoel heeft dat hij me respectloos behandelt. Het gaat wel al beter dan in het begin. Hij praat steeds makkelijker over sex, daardoor zijn we dichter bij elkaar gekomen. Maar het zal nooit zo worden als met die ene scharrel, die heel ervaren, dominant en ongeremd was in bed. Dat vind ik niet erg. Onze vanilleseks is fijn, we sluiten compromissen en blijven van elkaar leren. En op andere vlakken is hij perfect.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Bijna elke dag. Meestal ’s avonds, of even snel ’s ochtends: goed tegen een ochtendhumeur! Ik gebruik meestal een vibrator en mijn fantasie, maar zet ook weleens porno op.’

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

‘Een acht of hoger. Vooral met mijn handen en mond ben ik goed. Ik heb verschillende massagecursussen gevolgd en zowel mijn vorige als huidige bedpartner hun ‘beste orgasme ooit’ bezorgd. Ik vind het heel leuk om te doen, misschien nog wel leuker dan de seks zelf. Mijn vriend maak ik dan ook vaak wakker met een pijpbeurt of massage.’

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

‘Ik fantaseer weleens over een trio met mijn vriend en een vrouw erbij, maar ik denk niet dat ik dat echt zou doen. Van de gedachte dat hij het met iemand anders doet, word al ik misselijk. Aan de andere kant lijkt mijn vriend het ook wel leuk, dus wie weet. Ooit.’