Kruisverhoor: ‘Ik heb ooit een trio gehad met een heteroseksueel stel’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Sasha | Leeftijd: 27 | Werkt als: Antropologie | Relatie: Single, sinds september | Aantal bedpartners: 19 | Aantal relaties: 3, de langste duurde (met onderbreking vanwege de grote afstand) 2 jaar | Noemt haar vagina: Vagina.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Mijn vagina voelt zich voorzichtig enthousiast, omdat ik over een paar dagen een derde date heb. Ik denk dat ik dit keer met hem naar bed wil, maar weet nog niet zeker of ik hem aantrekkelijk vind.”

Hoe vaak denk je aan seks?

“Niet elke dag. Doordat ik sinds een halfjaar antidepressiva slik, heb ik een lager libido. Ik voel niet per se de drang daar iets aan te doen, omdat ik juist blij ben met de effecten van de medicatie. Ik masturbeer ook minder, misschien één keer per week. Soms gebruik ik een vibrator, maar met mijn hand vind ik het vaak fijner. Dan duurt het langer en kan ik erbij fantaseren.”

Hoe vaak heb je seks?

“Nadat het uitging met mijn vriend stond ik niet meteen open voor nieuwe bedpartners. Sinds een paar maanden ben ik aan het daten. Een maand geleden had ik op een tweede Tinderdate seks met een knappe man. Het verliep niet bepaald vlekkeloos: hij communiceerde weinig en zijn penis werd slap toen hij met zijn voet ergens op stond. Daarna had ik ineens geen zin meer. Thuis masturbeerde ik, omdat ik toch dat orgasme wilde. Later die dag ging ik naar een vriend toe en zei: ‘Ik denk dat ik seks niet meer zo leuk vind. Een orgasme is niet meer genoeg.’ Gelukkig ontmoette ik daarna een andere man, met wie ik heel fijne seks had. Het kan dus toch nog!”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“Ik heb ooit een trio gehad met een heteroseksueel stel. De situatie deed zich plotseling voor: een man met wie ik flirtte in de kroeg, vroeg of ik in was voor een trio met hem en zijn vriendin. Het was al langer een fantasie van me, dus ik aarzelde niet. We spraken met z’n drieën af om te kijken of er een klik was en spraken alles door, bijvoorbeeld dat we van tevoren allemaal onze tanden zouden poetsen. Maanden later kwam het ervan: we dronken wijn en begonnen met het masseren van elkaars benen. Voor mij was het vooral spannend om háár te zoenen en aan te raken. Mijn zenuwen probeerde ik te onderdrukken, maar het voelde allemaal niet heel natuurlijk. Ik had het idee dat zij met z’n tweeën van tevoren hadden bedacht wat er allemaal moest gebeuren. Na de seks gingen ze vrij snel naar huis. Ik bleef achter met een gek gevoel: zij konden er uitgebreid over napraten en ik lag alleen in bed met twijfels over of ik alles wel goed had gedaan.”

