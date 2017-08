Kruisverhoor: ‘Mijn vriend is vreemdgegaan, terwijl het juist zo goed ging tussen ons’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Roos | Leeftijd: 32 | Werkt als: Programmamaker | Relatie: Mijn vriend is vreemdgegaan na een relatie van 5 jaar, nu is het ingewikkeld | Aantal bedpartners: 16 | Aantal relaties: 3 | Noemt haar vagina: Poes of pruim

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Afgevlakt. Ze heeft nergens zin in, dingen gaan langs haar heen. Laatst probeerde ik te masturberen – ik dacht: dat helpt me vast in slaap te komen. Werkte niet. Mijn gedachten schoten alle kanten op en bleven hangen bij een naar beeld.”

Hoe vaak heb je sex?

“Ik sta al een paar weken droog. Drie weken geleden ben ik erachter gekomen dat mijn vriend is vreemdgegaan. Een slippertje, met een goede bekende van ons. Ik was er niet bij, maar hoorde via via wat er was gebeurd tijdens een avond stappen. Dat was zo onwerkelijk. Het ging juist goed tussen ons, we wilden een huis kopen, zeiden tegen elkaar hoe blij we met elkaar waren, konden alles delen. En dan dit. Ik hoopte dat het niet waar was, maar hij ontkende het niet toen ik hem ermee confronteerde. Een verklaring had hij niet. Ja, alcohol. Maar hij voelde zich niet tot haar aangetrokken, zei hij, en er was ook niet iets wat hij miste in onze relatie. Hij zei dat hij er zelf ook niks van begreep. Mijn hoofd tolde. De eerste dagen kon ik niet eten en niet slapen. Als ik mijn ogen dichtdeed, zag ik hen in bed liggen. Ik hoorde ze kreunen, zag hun verstrengelde lichamen. Walgelijk. Aanvankelijk probeerde ik het rationeel te benaderen: als zijn verhaal klopte, was het pure lust geweest. Was dat dan wel zo erg? Het is niet zo dat ik zelf nooit fantaseer over andere mannen. Inmiddels heeft hij zijn spullen gepakt en denk ik niet dat het nog goedkomt tussen ons. Alles valt me zo van hem tegen: niet alleen het feit dat hij is vreemdgaan, ook de manier waarop hij ermee omgaat. Wat een slappe zak. Ik denk dat ik beter af ben zonder hem, maar dat idee heb ik nog niet geaccepteerd.”

Zorg je goed voor je vagina?

“Normaal wel. Ik was haar elke dag, geef haar twee keer per week een scheerbeurt en knip de puntjes soms bij met een schaar. Maar ik ben nu op zo’n punt beland dat ik denk: voor wie doe ik het eigenlijk? Niemand die me vanonder ziet, dus laat ik het welig tieren.”

Waar schaam je je voor in bed?

“Mijn vetrandjes. Ze stulpen uit, ook als ik geen broek draag. Vandaar dat ik altijd wil dat het licht uit is als we sex hebben. Het zit in mijn hoofd, dat weet ik wel, maar dat maakt het niet minder erg. Ik heb weleens liposuctie overwogen, maar dat vind ik toch een te heftige stap.”

