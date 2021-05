Laag libido? Deze voedingsmiddelen kunnen daarmee te maken hebben

Seks kan heel prettig zijn, als we tenminste in de mood zijn. Maar soms heb je gewoon van die momenten dat je hoofd er helemaal niet naar staat. En dat is natuurlijk geen enkel probleem. Tenzij dit vaker voorkomt dan je zou willen. Probeer dan eens de oorzaak hiervan te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar je eetpatroon, dit zou zomaar een oorzaak kunnen zijn van je lage libido. Er zijn namelijk best veel voedingsmiddelen die ervoor zorgen dat je minder zin hebt in seks.

Je zou het dus bijna niet geloven, maar het is wel de waarheid. Sommige voedingsmiddelen kunnen een negatief effect hebben op je libido. PLOS ONE, New Medical Life Sciences en PubMed hebben hier veel onderzoek naar gedaan. Dus heb je last van een laag libido? Dan kun je deze 5 voedingsmiddelen beter vermijden.

1. Vezels

Vezels vind je vooral in voedingsmiddelen zoals sojaproducten en peulvruchten. Sojaproducten zijn dus goed voor je vezelinname, maar minder goed voor je libido. Dit komt door de foto-oestrogeen. Dit is een stof die verbonden is aan het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Bij teveel vezels heeft dit dus invloed op je opwinding en wordt het dus al snel lastiger om een spannende avond te beleven.

2. Koffie

Ja, ook koffie kan invloed hebben op je libido. En geen stress, van één kopje koffie krijg je echt niet minder zin in seks. We hebben het dan natuurlijk over grotere hoeveelheden. Een overdosis cafeïne zorgt ervoor dat je lichaam in een soort van stressmodus raakt. En als je stress hebt, staat je hoofd vaak niet naar seks.

3. Pepermunt

We nemen vaak allemaal wel eens een pepermuntje voor een frisse adem. Ook hierbij gaat het om grotere hoeveelheden die invloed kunnen hebben op je libido. Pepermunt wordt namelijk op smaak gemaakt met menthol. Als je hier teveel van inneemt dan kan je testosteronniveau dalen en hiermee dus ook je opwinding.

4. Zout

Het is natuurlijk al algemeen bekend dat teveel zout in geen enkel opzicht goed voor je is. Want van teveel zout stijgt je bloeddruk. En dit kan een negatief effect hebben op de bloedtoevoer naar je geslachtsdeel. En een goede bloedtoevoer is juist nodig om opgewonden te raken.

5. Suiker en vet

Ook te veel suikers en vetten zijn niet goed voor je libido. Dit zorgt er namelijk voor dat je oestrogeenspiegel stijgt en je testosteron daalt. En door die schommelingen heb je vaak minder zin in seks.

