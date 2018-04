Het laatste kampvuur: zo reageerde Twitter op ‘Temptation Island’ aflevering 12

Het einde van het grote verleidingsavontuur ‘Temptation Island’ komt steeds dichterbij en dat betekent dat gisteravond het allerlaatste kampvuur van dit seizoen plaatsvond. Alle deelnemers werden voor de laatste keer met de neus op de feiten gedrukt en kregen de beelden te zien van hun (ex-)geliefde.

Twee weken geleden kregen we te zien hoe Mezdi, Daniëlle, Vanessa en Jeremy moesten geloven aan de leugendetector. Toen werd onder andere duidelijk hoe slecht Mezdi kan liegen, en de beelden hiervan kwamen tijdens het laatste kampvuur bij Daniëlle terecht. Daarnaast zag Megan voor het eerst hoe ‘haar’ Kevin seks had met verleidster Chloë en kreeg Deborah Leemans nóg meer pijnlijke beelden van Tim te zien. Dat leidde ertoe dat de verscheurde Deborah – samen met verleider Gino – een foto van haar en Tim verbrandde, terwijl Tim tegenover zijn grote temptation Cherish begon over trouwen.

Zoals we hadden kunnen verwachten bleven twitterend Nederland en België allesbehalve stil. Lees mee:

“Ivondahhulveul” – aldus Megan na de beelden van Kevin #snapje #temptationisland — Marlot van Lit (@mlotzoetermeer) 12 april 2018

Megan: “Om my Hod, ik kan da nie aanzien, walheljjk. Nu walh ik noh meer van hem. 😂😂 #TemptationIsland — Ali Ak (@AliAk85526678) 12 april 2018

Tim toont gewoon vrij weinig emotie.. bizar #temptationisland — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) 12 april 2018

Love Rick Brandsteder bij de kampvuren hoor als kritische vragensteller. ‘Heb je nu ook zoiets van spijt ofzo Tim?’ Pauw kan wel inpakken. #temptationisland — Merel (@WebMerel) 12 april 2018

Kunnen we niet een crowdfunding starten om Deborah Leemans twee weekjes onbezorgde vakantie naar Thailand te geven? Amai wat is dit zielig #temptationisland — Merel (@WebMerel) 12 april 2018

Kevin, je hebt gelijk, Megan is werkelijk koekerond! #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/eXdtzJOLYQ — Kristof Reybrouck (@ReybrouckK) 13 april 2018

Half Benelux valt over Timmetje heen, maar die Mezdi is echt gestoord #TemptationIsland — Şeref Akyol 🏆 (@SerefAkyol) 13 april 2018

Ben ik den enige die denkt da Tim ni helemaal snapt wa hij juist gedaan heeft?? #TemptationIsland — Nick Wens (@Nickske_12) 13 april 2018

Cherish krijgt door dat ze hier ne stalker aan den haak heeft en vraagt zich elke dag meer af hoe ze ervanaf moet geraken #temptationisland — Dorien Bontenakel (@DoBontenakel) 12 april 2018

Tim laat mij elke aflevering weer zien dat leeftijd niet samenhangt met intelligentie 😂😩 #temptationisland — Sandra (@sandrabikhan) 12 april 2018

BREAKING NEWS! In de volgenden aflevering gaat mezdi zijne badjas vreemd met Andrea!😱 #TEMPTATIONISLAND — fiete (@fieteeee) 12 april 2018

Het bestaat! Tim heeft toch een andere zwembroek dan die mottige gele! #TemptationIsland — 🌻 Phebe Robeyns (@PhebeRobeyns) 12 april 2018

Het heeft 12 afleveringen geduurd maar het kwartje is eindelijk gevallen bij Vanessa.. #temptationisland — Jazzy X (@2207YC) 12 april 2018

Komaan, Cherise, maak een dreamdump van die dreamdate! You can do it 🙌 #temptationisland — Flene (@lene67381674) 12 april 2018

Bron Twitter | Beeld RTL