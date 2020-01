Lange afstandsrelatie? Zo zorg je ervoor dat-ie werkt

Een lange afstandsrelatie vergt veel tijd, moeite en toewijding. Aan de andere kant krijgen de kleinere gebaren (bosje bloemen), wanted and needed aanrakingen (steamy seks) en magische momenten (de wedding anniversary van je oudjes) een grotere waarde wanneer je elkaar niet elke dag ziet. Anyway, voor de een werkt het absoluut niet, voor de ander juist wel.

Een lange afstandsrelatie is een keuze die moet werken voor jou én je partner. Deze tips helpen jullie op weg en zorgen ervoor dat er geen trouble in love paradise ontstaat.

1. Jullie communiceren goed met elkaar

Communicatie is de sleutel! Omdat jullie elkaar niet (dagelijks) zien in levende lijve, zullen jullie het vooral moeten hebben van contact via appjes, telefoontjes en FaceTime-gesprekken. Als jullie ruzie hebben op afstand is het heel makkelijk om je telefoon weg te leggen en de ander te negeren, don’t do it. Never do it.

Het is belangrijk dat jullie, ook ten tijden van ruzie, met elkaar blijven praten. Anders wordt het probleem misschien wel veel groter dan het is. Blijf allebei volwassen reageren in dit soort situaties. Je kunt best even weglopen als het te veel wordt maar laat je FaceTime dan aanstaan en kom later de kamer weer ingelopen. Je kunt bijvoorbeeld ook afspreken om even op te hangen en over een halfuur opnieuw met elkaar te bellen om de dingen uit te spreken.

2. Jullie plannen alles vooruit

Naast het communiceren, is het ook belangrijk dat jullie ruim op tijd jullie afspraken inplannen. Als jullie echt ver weg van elkaar wonen (wie weet zelfs het buitenland) is het goed om van te voren al voor een halfjaar de data af te spreken wanneer jullie elkaar zullen zien en eventueel al trein- of vliegtickets te boeken. Dan hebben jullie iets om naar uit te kijken!

Ook als jullie allebei in Nederland wonen en het dus relatief makkelijker is om elkaar te zien, is het belangrijk dat jullie een schema hebben (een weekenddag is bijvoorbeeld on lock down). Zo voorkom je dat jullie elkaar onnodig lang niet zien en dat kan op de lange termijn irritaties en problemen veroorzaken.

3. Jullie vertrouwen elkaar

Vertrouwen is in elke relatie belangrijk! Maar al helemaal als jullie op afstand van elkaar wonen. Ook als jullie elkaar een paar weken of misschien zelfs wel maanden niet zien, moeten jullie er vanuit kunnen gaan dat jullie elkaar blindelings kunnen vertrouwen.

Dit is key om een lange afstandsrelatie te kunnen onderhouden zodat ieder ook echt zijn eigen leven kan leiden. Het zou heel vervelend zijn als je je continu moet afvragen wat de ander aan het doen is en je diegene niet vertrouwt. Denk aan de social media check, wij worden er al moe van als we eraan denken…

4. Jullie kunnen er allebei goed mee omgaan

Zowel jij als je partner staan achter jullie lange afstandsrelatie. Wat familieleden of vriendinnen ook zeggen. Als één van de twee dit eigenlijk liever niet wil, is de kans groot dat het ook niet zal lukken. In sommige gevallen kan het even niet anders, bijvoorbeeld bij een tijdelijke werkplek in het buitenland, maar als het een zeer bewuste keuze is om niet samen te gaan wonen, moeten beide partners dat supporten. Samen sta je sterk, zélfs over de landgrenzen.

5. Jullie zijn onafhankelijk

Last but not least: jullie zijn allebei onafhankelijke personen. En kunnen goed zelfstandig leven! Je hebben immers allebei op je eigen plek een eigen leven . Natuurlijk kunnen jullie enorm veel samen delen, maar juíst als jullie op afstand wonen is het fijn om te weten van elkaar dat jullie los van elkaar kunnen ‘functioneren’.

Bron: Elite Daily, beeld: iStock