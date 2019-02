Valentijnsstress? 6x last-minute cadeautjes

Shit, is het alweer bijna Valentijnsdag? Ben jij ook elk jaar die enorme uitsteller die last-minute nog koortsachtig op zoek gaat naar dat éne perfecte cadeau? Geen zorgen, VIVA to the rescue!

Whitney – a tribute by Glennis Grace

Is je partner fan van Whitney Houston? Dan is dit het perfecte cadeau voor jullie twee. Na twee uitverkochte optredens, staat Glennis Grace nu opnieuw op het podium als eerbetoon aan haar idool Whitney Houston. Het optreden gaat door in Ahoy Rotterdam op 8 september 2019. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 35 euro, bestel de jouwe hier!

Gift For You

Wat ook altijd goed scoort is een waardebon. Gift For You heeft een heel assortiment aan gezellige uitstapjes of romantische diners, speciaal voor valentijn! Je kan kiezen uit tientallen verschillende restaurants of hotels. Zo geef je een heel leuk cadeau, maar blijft het toch ook nog voor jou een beetje een verrassing. Klik hier om je eigen Gift For You bon te personaliseren.

Cats

Speciaal voor Valentijn geeft de Cats-organisatie een tweede ticket gratis weg! Musical-fanaat? Dan is deze klassieker misschien een leuke date voor jou en je partner. Van 2 t/m 4 april is Cats te zien in het MartiniPlaza in Groningen en van 9 t/m 14 april in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Bestel hier je tickets vanaf € 37.93.

Rituals Gift Guide

De heerlijke ruikende producten van Rituals zijn zowel voor haar als voor hem een perfect cadeau. Weet je niet welke producten je het beste koopt? Dan heeft Rituals speciaal voor jou de Valentine’s Day Gift Guide samengesteld. Vul de naam van je vriend of vriendin en laat je verrassen door hun voorstellen! Nog steeds last van keuzestress? Ze hebben ook diverse gift boxes waarbij jij geen moeilijke beslissingen meer hoeft te nemen: hij is gewoon al samengesteld voor je.

Lion King

Zijn jullie stiekem (of niet zo stiekem) dieharde Disney-fans? Lucky you! The Lion King komt weer naar Nederland. Dat het een van de populairste musicals is onder ons Nederlanders is geen geheim. Voor valentijn is ook elke tweede kaart voor de halve prijs te koop.Scoor nu jouw kaartjes als ideale valentijnscadeau.

Shoppen onderweg

Heb je gewoonweg écht geen tijd meer, dan kan je misschien onderweg naar je werk iets kopen. In de meeste iets grotere treinstations zijn er wel een paar winkeltjes met parfum te vinden; dat scoort immers altijd bij beide geslachten. Pluspunt: het wordt vaak mooi ingepakt in de winkel als je ernaar vraagt, dus daar hoef je je ook al geen zorgen meer over te maken.

