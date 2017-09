Zoon aan de medicatie voor ADD: doen of niet?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Nadat de zoon van forummer Appeltje78 twee jaar geleden de diagnose ADD kreeg, is zijn verwerkingssnelheid onder gemiddeld. Ze hebben van alles geprobeerd maar het laatste schooljaar was toch lastig voor hem. Uiteindelijk hebben ze besloten om aan de medicatie te gaan. Zij en haar partner hebben alle vertrouwen in het goede team van specialistische mensen van de jeugd GGZ. Maar wat zijn de ervaringsverhalen van anderen in deze situatie?

Tornacense: ‘ Wat zegt het kind zelf? En wat wil hij? Merkt hij zelf bijvoorbeeld dat hij vastloopt / wegdroomt? Dat het op school niet denderend gaat?’

: ‘Is het een groep/school voor hoogbegaafde kinderen, of een school met een plus-klas een optie? Hoogbegaafdheid kan samengaan met verhoogde emotionele of mentale prikkelbaarheid. Onder ADD en ADHD wordt tegenwoordig nogal wat weggeschoven.’ Missbee : ‘Herkenbaar. Hier ook zoon (ADD) op 10-jarige leeftijd met medicatie begonnen. Niet omdat hij niet mee kwam, maar meer het feit dat hij totaal niet oplette in de klas. Dit vonden zijn juffen zeer storend. Na de medicatie kwam er een soort rust in zijn hoofd waardoor hij zich kon concentreren en alles af kreeg. Wij wilden ook geen medicatie en ik heb huilend bij de apotheek gestaan. Dit wilde ik echt niet! Maar het is kiezen uit twee kwaden. Zonder was geen optie meer. Wij hebben ook alles geprobeerd, time timer, apart zetten of in de pauze zijn werk af laten maken. Later omgezet naar thuis eraan werken, extra werk (IQ van 145). Nu zit hij, 3 jaar later, op 2 vwo en voelt zich goed. Het is een boom van een kerel van 1.76m (ik ben 1.59m) dus met die groei zit het ook wel goed. Alleen met inslapen heeft hij moeite maar daar mag hij melotanine voor. Voordeel van de medicatie is dat hij alleen op schooldagen krijgt en anders niet.’

Beeld Shutterstock