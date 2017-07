Lazy Lovers: hét apparaat voor echte luie sex

Heb je na een lange werkdag geen puf meer voor een stomende sessie tussen de lakens? Of is de sleur erin gekropen en zijn jullie überhaupt niet zo actief meer in bed? No worries, want dankzij Lazy Lovers hoef je zelf tijdens de daad nauwelijks meer inspanning te verrichten.

Met Lazy Lovers maakt het niet uit of je wel of geen kracht hebt om te sexen. Het apparaat regelt alles voor je: van stotende bewegingen tot olie om alles soepel te laten verlopen. Snelheid, diepte en hoek kun je handmatig instellen. Check de video hierboven om te zien hoe ’t in z’n werk gaat.

(Dit alles natuurlijk met een dikke vette knipoog.)

Bron The Kloons