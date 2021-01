Op déze leeftijd zou de seks het allerlekkerst zijn

Ja, een wip is in principe altijd lekker en leuk. En misschien geniet je nú in je jonge jaren het meest van hete, wilde en uitdagende seks, maar de beste seks van je leven? Die krijg je volgens online platform Happify, pas later.

Zet je schrap, dus, want the best is yet to come.

Let’s talk about it

Oké, voordat we vertellen wat dé leeftijd is voor de beste seks, gaan we het eerst hebben over ons seksleven. Veel mensen denken dat je veel seks moet hebben om een sterke band te krijgen met je lover. Maar maakt veel seks écht gelukkiger? Niet per se! Uit het onderzoek blijkt dat ook stellen die gemiddeld één keer per week de lakens delen gelukkig zijn. Wél is het zo dat er minstens één keer per week seks nodig is om de intieme relatie met je partner te onderhouden.

Dé beste leeftijd

De leeftijd waarop je de beste seks óóit hebt? Oké, hou je vast, want dit zie je waarschijnlijk niet aankomen. De beste seks heb je dus op je… 46ste. Say what! Ja, echt waar. Volgens het onderzoek blijk je als veertiger de beste seks óóit te hebben. Wie had dat gedacht? Je weet dan meer wat je wilt en je bent ook niet bang om daar naar te vragen tussen de lakens.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty