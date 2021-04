Lekker gluren: dít zijn de favoriete pornocategorieën van Nederlanders

Over smaak valt niet te twisten, zoveel is duidelijk. Zéker als je een kijkje neemt op een pornosite. Het is er in alle soorten en maten (letterlijk en figuurlijk), dus voor elk wat wils. Maar wij Nederlanders zijn vaak van ‘doe maar normaal, dan doe je gek genoeg.’ Geldt dat ook voor porno? Dít kijken wij Nederlanders het liefst.

Dít is ’s Neerlands top 4 pornocategorieën.

Dutch

Dit vind ik heel grappig. Blijkbaar vinden wij Nederlanders het fijn om onszelf te herkennen, zélfs in pornofilms. Want de meest gezochte categorie? Dat zijn we gewoon zelf! Lesbian

Deze categorie is niet, zoals de naam doet vermoeden, alleen geliefd bij homoseksuele vrouwen, maar juist ook bij heterovrouwen. En ook de heteromannen kijken graag naar vrouwenseks. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit komt doordat er in heteroporno meer focus ligt op het genot van de man. En wij vrouwen vinden het toch leuker om te kijken naar nouja, het plezier van onszelf – ook een kwestie herkenbaarheid, denk ik. MILF

Een ‘Mother I’d Like to Fuck’. Hoewel het een vreselijk vrouwonvriendelijke term is, is het wel de nummer drie waar wij op zoeken binnen pornosites. In deze ‘MILF’ filmpjes zie je dus vrouwen die al “wat ouder” zijn. Big ass

Blijkbaar is de Kim Kardashian billentrend ook doorgedrongen binnen de pornowereld, want wij Nederlanders zijn dol op een flinke derrière. Big Ass is categorie numero vier.

En? Staat jouw favo categorie ertussen?

