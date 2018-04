Lekker ongemakkelijk: 1 op de 5 mensen duikt het bed in met huisgenoot

Het is misschien niet altijd even handig, maar het gebeurt vaker dan we denken – dan wel met een alcoholisch drankje in onze mik. Uit Brits onderzoek is gebleken dat een op de vijf mensen weleens tussen de lakens is beland met een huisgenoot.

De tijd dat je als vrouw zijnde alleen in een huis met vrouwen ging wonen is voorbij. Inmiddels wordt er bij een oproep vaak ‘gewoon’ naar een nieuwe huisgenoot gevraagd, en maakt het geslacht van de nieuwe bewoner niet eens meer uit. Voor een onderzoek van Web Blinds werden 2.847 mannen en vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk gevraagd naar eventuele bedavonturen met hun huisgenoot.

Bedrog

Hoewel jij er misschien niet aan moet denken om met je huisgenoot te liggen rollebollen, bleek maar liefst 21 procent weleens iets te hebben uitgespookt met zijn of haar roomie. Soms zelfs terwijl er een partner in het spel was. Maar liefst de helft bedroog met deze escapade namelijk zijn of haar partner.

Gebroken hart

Vaak leidde zo’n vluggertje met een huisgenoot uiteindelijk tot niets. Slechts een kwart van de ondervraagden kreeg na de wilde nacht namelijk een relatie, maar sommigen bleven ook met een niet beantwoorde romance achter. En als huisgenoten kun je deze situatie beter voorkomen dan genezen, toch?

Bron: Marie Claire UK | Beeld: iStock