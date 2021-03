De lente wordt heel romantisch voor deze vier sterrenbeelden

Hoewel de zon op sommige plekken nog nergens te bekennen is, is de lente toch écht officieel begonnen. Helaas kunnen we deze frisse start (hoogstwaarschijnlijk) niet vieren op het terras. Toch kunnen deze sterrenbeelden zich op gaan maken voor een romantisch seizoen vol flirten en liefde.

Lente romantisch

De natuur staat weer in bloei en ook jij, Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft, komt weer helemaal tot leven. Hoewel de romantiek komt en gaat in deze maand, heb je Cupido wel degelijk aan je zijde.

Ram (21 maart – 20 april)

Je zult al snel de vruchten plukken van de lente, Ram. Al bij de start van het seizoen is de romantische energie ontzettend goed voelbaar. Dat betekent niet meteen dat je datingapps moet afstruinen: je vindt vooral zelfliefde essentieel en merkt dat je eigenwaarde steeds groter wordt. De volle maan van 28 maart zal een belangrijk keerpunt voor je zijn. Op dit moment zie je welke relaties werken op de lange termijn en welke mensen je misschien moet laten gaan…

Stier (21 april – 20 mei)

Hoewel je soms misschien wat stoïcijns over kunt komen, ben je eigenlijk heel romantisch. Je wilt dat iemand je echt even compleet in de watten legt. Vooral vanaf 14 april zul je merken dat potentiële geliefden je versteld willen doen staan. Maar wie uiteindelijk de prins(es) op het witte paard is, zul je merken vanaf de volle maan van 26 april. Rond die datum zul je je gaan richten op één geliefde in het bijzonder.

Tweelingen (21 mei – 21 juni)

Je hebt het geluk aan je zijde, Tweelingen. Zeker vanaf 8 mei is die glimlach niet van je gezicht te krijgen. Je toch al goede looks zullen nóg meer opvallen en je (misschien wat slechte) gevoel voor humor wordt versterkt. En hoewel je het niet eens expres doet, ben je lekker aan het flirten. Maar pas op: op 26 mei zul je vanwege een maansverduistering een serieuze ontwikkeling in je liefdesleven merken die misschien niet altijd even goed uitpakt.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

De lente is misschien niet waar hét seizoen van jouw sterrenbeeld plaatsvindt, maar het is zeker wel het moment waarop de romantiek begint. Vanaf 2 juni zullen je beste kwaliteiten uitgelicht worden en wordt je niet alleen meer verliefd op anderen, maar voel je ook een hoop genegenheid voor jezelf. Alleen maar iets om van te genieten en maak je op voor een zomer vol vlinders in je buik!

En, wordt de lente ook voor jouw sterrenbeeld romantisch?

Bron: Elite Daily | Beeld: Pexels