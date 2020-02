WIDM’s Leonie ter Braak open over haar ‘libidoloze fase’

Leonie ter Braak (39) had haar goede voornemens voor 2020 helder geformuleerd: er moest meer gewipt worden. De presentatrice is al 13 jaar gelukkig samen met haar man Floris, maar door de komst van hun twee kinderen heeft haar libido een flinke dreun gehad.

Leonie vertelt er openlijk over in de nieuwe editie van LINDA. Ze geeft aan nog steeds stapelgek te zijn op haar man Floris, maar dat er in de slaapkamer de laatste tijd maar weinig gebeurt. Ze wilde het dit jaar daarom helemaal anders aanpakken: ‘Het was een goed voornemen voor 2020: meer wippen.’

Libidoloze fase

De presentatrice had zich er al op voorbereid dat ze deze ‘libidoloze fase’ zou bereiken na de komst van haar twee kinderen. Tien jaar geleden zeiden haar man en zij zelfs nog tegen elkaar dat ze een toekomstig slippertje met een ander niet ondenkbaar achtten. Dat is tot op heden nog niet gebeurd, maar een trio met een mooie vrouw zou Leonie niet per se afwijzen. ‘Een vrouwenlichaam is zo bekend, je weet precies wat je moet doen’, vertelt ze over een eerdere seksuele ervaring met een vrouw.

Wie is de Mol?

Leonie heeft het geschopt tot de laatste vijf deelnemers van het twintigste seizoen van het programma Wie is de Mol? Hoewel we nog niet weten of zíj aan het mollen is, vertelde ze aan VIVA over haar avontuur. ‘Ik vond het heel intens. Mijn gedachten stonden geen seconde stil.’ Hoewel de actrice zelf heel goed kan liegen, was het voor haar man Floris een stuk lastiger. ‘We hadden vooraf gezegd dat ik naar een retraite in Oostenrijk ging. Mensen om ons heen vonden dat vreemd en hij moest liegen als ze ernaar vroegen, gek werd hij ervan.’

Bron: LINDA. | Beeld: ANP