Lessen tussen lakens: Zo kan het óók

Wie denkt dat de clitoris de enige weg is naar een verpletterend orgasme, heeft het mis. Er is zo veel meer te ontdekken als je een beetje outside the box denkt.

Handsfree

Zonder enige aanraking sterretjes zien: volgens tantraliefhebbers is het mogelijk. Zij noemen dit een energie-orgasme. Klinkt een beetje zweverig, maar het zou moeten lukken wanneer je diep ademhaalt, je op je seksuele energie focust en je openstelt voor een energie-orgasme. Volgens ervaringsdeskundigen voelt het net als een fysiek orgasme, maar dan intenser, en voel je dit orgasme door je hele lichaam.

Hotspot

Maak kennis met de U-spot. Wanneer je deze magische plek weet te vinden, geniet je namelijk van heerlijk intense orgasmes. De ‘u’ in U-spot staat voor urinebuis. Dat klinkt als iets waar je niet bij in de buurt wilt komen, maar wanneer je de plek vederlicht streelt, kan het zomaar vuurwerk worden. De U-spot raakt een gedeelte van de clitoris waar je normaal gesproken niet bij komt, de clitoris is namelijk veel groter dan het knopje aan de buitenkant en loopt verder door onder de huid.

Mond tot mond Dua Lipa zingt niet voor niks ‘one kiss is all it takes’. Je lippen zitten namelijk vol met zenuwuiteinden en zijn de grootste erogene zone in je lichaam. Ze zijn zo’n honderd keer gevoeliger dan je vingertoppen en zelfs gevoeliger dan je party box. Weten jij en je partner de zoenpartij steamy genoeg te maken, dan is er een kans dat je geniet van een liporgasme. Tip: gebruik je handen om door het haar van je zoen partner te woelen, laat je vingers over zijn of haar rug glijden of neem de controle en druk hem of haar tegen een muur.