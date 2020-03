Lessen tussen de lakens: Lekker voordelig

Komt u maar! Seks is namelijk niet alleen erg lekker, het doet ook wonderen voor je gezondheid, je spiegelbeeld en je energie.

Au naturel

Stop met zoeken naar een miraculeuze antirimpelcrème, volgens neuropsycholoog David Weeks zorgt drie keer per week genieten van een horizontale tango ervoor dat je er zo’n zeven jaar jonger uitziet. Uit zijn onderzoek bleek dat de mensen die jonger leken dan hun leeftijdsgenoten ongeveer vijftig procent vaker seks hadden. Tijdens de seks stroomt je bloed sneller, waardoor het zuurstofgehalte in je lichaam stijgt en huidcellen zich sneller vernieuwen. En ga er vooral flink tegenaan, want zweet reinigt je poriën, wat weer kan helpen tegen onzuiverheden.

Bloedserieus Het zal niet iedereen aantrekkelijk in de oren klinken, maar seksen tijdens je menstruatie heeft zo z’n voordelen. Het grootste pluspunt: je orgasmes zijn intenser. Geniet je van een vaginaal orgasme, dan is de kans groot dat dit helpt tegen PMS-klachten als kramp. Tijdens de seks en vooral tijdens een orgasme spant de baarmoeder zich aan, waardoor bloed en weefsel eerder worden afgestoten (dus een kortere menstruatie). Tip: leg eerst even een handdoek op je hoeslaken.

Ochtendglorie Onderdruk de neiging om op snooze te drukken zodra de wekker afgaat. Een nummertje voor dag en dauw is niet alleen een leukere manier om wakker te worden, maar heeft ook flink wat voordelen. Door de seks komt een dosis geluk vrij in de vorm van de stofjes endorfine, dopamine en serotonine. Volgens onderzoek van Mattress Advisor ben je tot 24 uur na de seks productiever en gelukkiger en kun je beter focussen. Nog niet helemaal overtuigd? Een goede hormoonhuishouding draagt bij aan je libido en wanneer je net wakker bent, zijn je oestrogeen- en testosteronniveaus het hoogst, wat de ochtend dus hét moment maakt om seks te hebben.